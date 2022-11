Las empresas coruñesas buscan proveedores más cercanos para asegurarse sus suministros

Las tres décadas tras la caída del Muro de Berlín fueron las del auge de la globalización y deslocalización empresarial, pero, según señalan los empresarios coruñeses, el fenómeno se está revirtiendo en la comarca tras la lección del coronavirus, que rompió las cadenas logísticas transnacionales y dejó una crisis de materiales. Pasada la pandemia, y en un contexto de incertidumbre internacional y altos costes de transporte, los polígonos coruñeses están apostando por proveedores más cercanos (gallegos, españoles y europeos) para asegurarse el suministro.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, Antonio Fontenla, fue la pandemia la que “puso en evidencia la posición de debilidad” que trajo la deslocalización de industrias fuera de Europa, “sobre todo en sectores estratégicos”. La ruptura de las cadenas de suministros “aún afecta a la producción de muchos sectores” y a ellas se unen los problemas vividos en el transporte marítimo. Por ello “acortar las cadenas de suministro es estratégico por razón de costes”.

Y este fenómeno, según explica la gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, ya se ha notado en las compañías que trabajan en el parque empresarial. “De un tiempo a estar parte percibimos que están haciendo mayores esfuerzo para apostar por proveedores locales”, indica, y están “empezando a percibir que no hay una gran diferencia en coste, pero es más fácil acceder al producto y estás apoyando a uno hecho localmente”. El cambio de tendencia, indica, se notó “a partir del COVID” y “la guerra de Ucrania quizás lo reafirmó”.

Además de los problemas en la logística, Firvida liga el cambio en las compras a una transformación de la mentalidad, pues se he empezado a “valorar más lo que tienes aquí”, en vez de apostar por el “menor precio” de las importaciones. "En el proyecto de Breogán Park, el espacio comercial que se construirá en el solar del antiguo Dolce Vita, se comprometieron a optar siempre por proveedores locales, por cercanía y calidad”, pone como ejemplo Firvida, que señala que un problema es “la desinformación”. “Hay empresas que están comprando algo fuera y desconocen que lo tienen aquí mismo: desde la asociación siempre promovemos sinergias y hacemos esfuerzos para que las empresas se conozcan entre ellas” , explica.

La presidenta de los empresarios del polígono de Pocomaco, Lucía López, señala que en su parque empresarial los problemas de cadenas logísticas les afectan “menos” porque hay pocas empresas industriales que dependan de suministros internacionales. Pero varias de las que sí lo hacen “nos han comentado que están tratando de acercar más los proveedores para no depender tanto el extranjero y reducir costes de transportes”, explica López, que añade que el cambio se ha espoleado porque las materias primas “tardan tanto en servirse” y que estos nuevos suministradores se buscan “principalmente en Europa y España”.

No todos los colectivos de la comarca ven el cambio tan claro. Desde el polígono de Agrela afirman que no tienen datos para pronunciarse sobre esta cuestión, y el Puerto indica que “no se ha notado” en sus tráficos que haya más transporte desde países cercanos para sustituir a productos de América o Asia.

La Cámara de Comercio indica que, pese a que la crisis del COVID y la falta de contenedores para el transporte marítimo “generaron una importante crisis temporal de suministro en una economía muy global”, las empresas “no rompen” con la globalización, que es “base del crecimiento y la competitividad". Pero sí, matizan, están "realizando una importante diversificación geográfica de sus aprovisionamientos, evitando concentrarlos en un único proveedor y más si se encuentra geográficamente alejado”.

Antonio Fontenla señala que esta es una oportunidad para reforzar el tejido productivo de la comarca. “La relocalización industrial en Europa es una necesidad de la que se viene hablando hace tiempo, y A Coruña no será ajena a esta tendencia, que será una clara oportunidad para rearmar nuestras capacidades industriales”.

Un ejemplo es el proyecto de fábrica de Showa Denko, que estudia realizar una inversión de 500 millones de euros para construir en A Coruña una planta que produzca grafito para baterías de coches eléctricos. Según explican Arturo González y José Luis Pérez, corresponsables del proyecto, “en este momento el 90% del grafito es producido en China”, por lo que son necesarias fábricas locales “ si no queremos depender de otros países, con los riesgos logísticos que esto supone”.

Comprar producto nacional

Aunque no por los mismos motivos, la querencia por lo local se ve también en las tiendas pequeñas. Según indica José Luis Boado, presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa, ahora “se trata de comprar más productos nacionales”, aunque el fenómeno no tendría que ver con el COVID. “Ha recuperado sinónimo de calidad y garantía, no sé si es concienciación” , señala Boado.

El líder de los comerciantes coruñeses explica que el público también “se está volcando más con el comercio de proximidad”, algo que en su opinión tendría que ver conque los clientes se lo piensan más antes de realizar un gasto y las tiendas de barrio dan “comodidad y seguridad”, además de la oportunidad de ver y palpar lo que se va a adquirir. “Es un consumo más selectivo” afirma Boado “y si tengo algún problema me pongo en contacto con el vendedor de barrio”. En lo que sí habría influido el coronavirus, en su opinión, es en que la falta de movilidad “nos ayudó a frecuentar más la zona en la que vivimos”, favoreciendo al comercio de proximidad.