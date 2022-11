Rogelio Groba: “O músico debe buscar o seu camiño dende a diverxencia, que é onde está o único, o auténtico”

Incansable aos seus 92 anos, o lexendario compositor Rogelio Groba estrea a Sinfonía número 16 Voces da terra para celebrar os trinta anos da Orquestra Sinfónica de Galicia. Voces da terra, que estrena este mércores, 9 de novembro, a Sinfónica de Galicia, é unha obra composta por encargo do Consorcio para a Promoción da Música, que elementos quería reflexar nesta peza?

Para compoñer esta obra, inspiréime nos catro elementos presocráticos: aire, auga, terra e fogo, e cada un deles está reflexado nun movemento da sinfonía: Danza do vento, Cantigas fluviais, Danza xenealóxica e Danza do Lume. No primeiro movemento, o aire está reflexado nunha danza de foliada. O poder da auga aparece na forma dunha cantiga. A terra, nunha muiñeira e o último movemento, o fogo, está reflexado na danza máis ancestral e antropolóxicamente visceral, a pandeirada. Estos catro elementos sincretízanse nas danzas do noso folclore eterno e tentan definir a nosa esencia.

Como foi o proceso de creación?

O proceso de creación sempre é excitante e ilusionante. O importante para un compositor é o camiño creativo, metamorfoseamos as ideas que previamente nacen como estímulos. En concreto nesta obra, utilicei unha das estéticas que máis me gratifican, que consiste en xogar coas células musicais etnográficas típicamente galegas para definir esos catro elementos que son pilares da nosa esencia.

Desta obra din que é festiva e que honra o canto e a danza galegos, está a vivir un bo momento a música tradicional galega?

A obra honra o canto e a danza galegos porque está concebida dende os grandes pilares da música galega: o ritmo e a melodía. A música tradicional galega goza de moi boa saúde, conta con grandes intérpretes que seguen traballando con moitísimo talento e dedicación para que a música en Galicia siga viva. É importante recalcar o intenso labor das asociacións de música e danza tradicional galega.

É unha maneira de darlle máis relevancia ao folclore incluir estes elementos na súa composición?

Non, porque a relevancia do folclore está na música mesma. Pero sí que é verdade que estos elementos están moi relacionados coa esencia de Galicia. A Galicia da auga, da salitre, a Galicia da fecunda terra, a Galicia do aire, do arume bucólico da nosa vexetación e a Galicia do fogo, a tribal. Galicia é antropolóxicamente única.

Leva máis de 60 anos compoñendo música, como consegue a inspiración necesaria para seguir creando e innovando nas súas partituras?

A composición, para mín, é unha necesidade biolóxica. Sempre tiven a necesidade de reflexar musicalmente os meus sentimentos e inquedanzas sin límites nin barreiras pero sempre defendín o estudo e a profesionalización da miña profesión. Ser fiel á idea duna férrea formación académica e duna intensa búsqueda intelectual e espiritual para ter as ferramentas de dominio e plasmación das ideas musicais. A creación non é fortuita, a arte precisa maduración, disciplina e tesón, sempre fun un rumiante no traballo.

É Voces da terra a súa última obra ou logo de rematala, seguiu escribindo máis música que aínda agarda a ser estreada?

Espero seguir compoñendo mentres a miña cabeza non pare, pero hai que saber asimilar os límites da idade.

Saber que a Sinfónica, a formación que vostede axudou a crear, estrea esta peza é un recoñecemento especial á súa carreira ou non ten unha importancia especial para vostede como creador?

Sempre é un verdadeiro pracer que a OSG interprete unha das miñas obras. Eu lembro, se a memoria non me falla, que a OSG estreouse cunha obra miña, Ultreia, no ano 92, e me gusta pensar que no futuro, o meu catálogo de máis de 700 obras sexa un estímulo para ser interpretada por esta e outras formacións, para o disfrute da audiencia, e que esta música que compuxen non quede nun caixón.

O mundo da música viviu moitos cambios desde que empezou a compoñer, que consello lle daría a alguén que, coma vostede, quere facer da música, da súa paixón, a súa profesión?

Un artista ten que ser fiel a sí mesmo, ó seu camino estético, abstraerse da crítica exterior e seguir a súa intuición, ter a suficiente autoestima para crer nel mesmo e loitar polo seu sono ou a súa visión do mundo. Que se forme de maneira académica porque para metamorfosear primeiro hai que saber formar. Que adquera unha boa e sólida formación académica e que despois busque o seu camiño desde a diverxencia e non desde a converxencia, porque na diverxencia está a personalidade, o único, o auténtico.