El ingeniero industrial Julián Salas lleva media vida investigando sobre tecnologías apropiadas para construir con pocos recursos en el sur global. Fundador de la Cátedra Unesco Habitabilidad básica y director de los cursos de especialización en Cooperación para el desarrollo en asentamientos humanos en el tercer mundo, presenta hoy, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (13.30 horas) el libro Construyendo con recursos escasos. Contra el hambre de vivienda en África.

¿El problema de vivienda es la nueva pandemia mundial?

Realmente hay que trasladar la mente al continente africano, donde la situación es súper dramática. El libro se llama Contra el hambre de vivienda porque realmente es hambre. La situación es nefasta. Hay una cifra que existe, que se puede confirmar con diagramas, no es una locura mía: para salir de la situación de agobio que tiene África tienen que construir, en este momento, 30.000 viviendas diarias. Está a años luz de la situación, así que se va acumulando. El nuestro es el único curso que hay en España para formar arquitectos e ingenieros en esto. Es un continente para desconocido, porque hay tecnologías que aquí están más que anticuadas, pero en el que es fundamental utilizar mano de obra y materiales muy baratos. No hacemos vivienda, hacemos habitabilidad básica. Cuando no se tiene nada de nada eso es lo que hay que hacer. La Escuela de Arquitectura de A Coruña es un núcleo, el director fue alumno de nuestro curso de posgrado. Son pocas las instituciones que se ocupan de la vivienda en África. Nosotros tenemos la suerte de que, siempre con financiación española y con cooperantes sin ánimo de lucro, hemos hecho 12 proyectos en 7 países de África. Es muy extraño, porque ni se conoce lo que ha hecho España, y algo se ha hecho. Ahora la Unión Europea va a traducir este libro al inglés, lo cual es muy importante.

En África hay que bajar el baremo cuando se habla de habitabilidad por la situación de emergencia, pero ¿qué hace habitable una vivienda?

En lo más mínimo de lo mínimo, al menos debe haber 4 metros cuadrados construidos por habitante, que la aglomeración sea menor de 3 personas, adultos o niños, por habitación; que haya agua a 250 metros de distancia, que haya electricidad. Aunque parezca mentira, cuando se ve el mapa de África, de los 53 países que constituyen el mapa, menos del 10% de los habitantes tienen electricidad. Al hablar de la situación española, esos datos, electricidad, aislamiento térmico, agua y baño en la misma vivienda son temas que aquí no se discuten, pero con todo esto en África, cuando estamos hablando de los más pobres de los pobres, hay que bajar muchísimo el baremo. En una vivienda de 45 metros cuadrados, allí seguro que hay, por lo menos, dos familias viviendo. Es algo tremendo.

El continente europeo siempre ha mirado para África y, en lo relativo a ayuda humanitaria, se ha centrado en lo más básico: enfermedades, hambre, educación. ¿Ha estado la vivienda en un segundo plano?

Absolutamente. Soy viviendista, pero creo que el tema del hambre, la sanidad y la enseñanza, como es lógico, están por delante, pero es que encima, cuando vemos en qué se ha gastado hasta el último euro, lo que demuestra es que, si antes se hacía poco, hace 6 o 7 años que no se hace nada. Se hicieron los primeros pinitos con esos 12 proyectos con financiación española, pero ahora yo diría que no hay ni cooperación española. Europa sí está manteniendo cooperación europea, porque Josep Borrell es muy sensible a estos temas, y hay alumnos españoles que, con financiación europea, están ejecutando este tipo de soluciones habitacionales a las que nos dedicamos. Me gustaría que el libro sirviera para mostrar que ha habido poca financiación, pero que se ha hecho, y lo que se ha hecho es modélico.

Hace más de 20 años escribió el libro Contra el hambre de vivienda, en el que presentaba técnicas constructivas para recursos escasos que eran desconocidas en las escuelas. ¿Ha aumentado la conciencia desde entonces?

Sí. En los cursos hay más candidatos a entrar. Hoy en día tienen mejor formación en inglés, y por eso se abren camino en la cooperación financiada por la Unión Europea, o incluso países europeos que siguen manteniendo cooperación para el desarrollo en temas europeos. Como nuestros técnicos están mejor preparados, sí que hay presencia de españoles, pero no hay presencia de la institución española. Nuestros técnicos son expertos porque han hecho cooperación en América Latina durante décadas, y ha habido gente muy preparada. Una exalumna nuestra es directora de Cooperación Internacional en Noruega, y ha estado por todo el mundo. De gallegos podemos decir cosas similares.