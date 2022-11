Ya no hay entradas para el concierto que Joaquín Sabina dará en el Coliseum el 2 de junio. Quedan casi siete meses para que la gira Contra todo pronóstico llegue a A Coruña y ya no hay localidades disponibles para verla en directo. La venta se inició por los canales oficiales a las 12.00 horas y una hora y diez minutos después ya no había opción de adquirir una entrada.

Desde la pista al tendido alto, todos los asientos están ocupados. El público desea ver de nuevo a Sabina en la ciudad, pues se quedaron con las ganas en 2018, cuando canceló su concierto a solo unas horas de su celebración. El músico regresa con nuevo disco, para el que todavía no hay fecha, y una gira que le llevará también a Latinoamérica. El precio de las entradas en el Coliseum oscilaba entre los 53 y 110 euros, más los gastos de gestión. Las entradas son nominativas, para evitar la reventa, y no se enviarán a sus propietarios hasta dos días antes del concierto.