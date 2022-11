El Gobierno local congela impuestos y tasas municipales y mantiene las tarifas del bus 

Los coruñeses pagarán en 2023 los mismos tributos y tasas que este año por los servicios municipales, ya que el Gobierno local ha decidido no tocar las ordenanzas fiscales y congelar los impuestos. Lo anunció ayer el portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage, durante el pleno de la Corporación. “Esta medida es para ayudar a las familias. No le aplicaremos a ninguna de nuestras tasas la subida del IPC”, justifica el también concejal de Economía e Facenda. El Concello también mantendrá las tarifas del bus urbano, con el precio de 1,20 euros para el billete ordinario y la vigencia de las bonificaciones que están en vigor desde septiembre.

Parte de la oposición criticó la congelación de tributos municipales. Para el Partido Popular, el mantenimiento de las tasas no es suficiente y reclamó su bajada. El grupo conservador, que reprochó al Gobierno local que no haya promovido aún el cambio en el presupuesto que anunció en el pleno del mes pasado, argumenta que en 2023 el Concello obtendrá la misma recaudación fiscal con independencia de los ingresos de las familias. “Congelar supone pagar lo mismo. No se rebajan las tasas ni para los más ricos ni para los que llegan con dificultad a fin de mes”, dijo la concejal Rosa Gallego. Lage replicó comentando que “en la práctica, congelar es bajar impuestos”.

Marea Atlántica recurrió también a las diferencias económicas entre contribuyentes, pero con un enfoque distinto. “Están abdicando de sus responsabilidades. Congelar tributos beneficia por igual a quien tiene vistas a O Parrote y a quien no puede pagar la luz. Es lo contrario de una medida fiscal progresiva”, protestó el viceportavoz, Iago Martínez. “Lamentaríamos que esta medida de congelación fuese el prólogo de otra abdicación de la responsabilidad del Gobierno local y decidiese prorrogar las cuentas de este año”, añadió, preocupación que también transmitió el PP. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, lamentó que ayer se abriese “un debate presupuestario sin haber presupuesto”.

El concejal de Facenda echó mano de la gestión del mandato para apuntar que desde 2019 el Gobierno local aprobó 22 bonificaciones “en tasas y precios públicos”. Marea defendió los cambios fiscales llevados a cabo el año pasado, fruto de un acuerdo entre su grupo y el Gobierno municipal, que Martínez calificó como “la única reforma fiscal ambiciosa”. En esa modificación de ordenanzas, PSOE y Marea acordaron doce cambios, entre ellos bonificaciones a familias numerosas por consumo de agua, alcantarillado y recogida de residuos. El PP había insistido en bajar impuestos y aplicar más descuentos.

Estreno de Soneira con reproches de Marea

Susana Soneira Lema se estrenó ayer como concejal independiente en la Corporación tras prometer su cargo. Pidió la palabra en muy pocos asuntos o mociones y, al ser su primera sesión, no formuló propuestas ni hizo preguntas. Recibió la bienvenida de los demás grupos de la oposición, salvo de Marea Atlántica, formación con la que concurrió en las elecciones municipales de 2015 pero a la que no quiso vincularse tras la renuncia a su acta de Claudia Delso, por lo que rechazó ocupar los escaños de Marea. La portavoz de este grupo, María García, criticó sus “apetitos particulares” y la acusó de “falta de ética” y de “traicionar” a la formación que ocupó el Gobierno municipal entre 2015 y 2019. La alcaldesa, Inés Rey, cortó la intervención de García por criticar a otra concejal en su turno de palabra en un asunto plenario que nada tenía que ver con la toma de posesión de Soneira, a quien la regidora tampoco dejó replicar minutos después.