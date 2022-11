Jesús Marchamalo entró en la biblioteca de Julio Cortázar y se encontró apuntes, dedicatorias y dibujos. Una pequeña ventana hacia el mundo del autor de Rayuela. Todo ello forma parte ahora de Cortázar y los libros, del que el escritor habló ayer en Bululú.

¿Por qué se fijó en Cortázar?

Para mi generación, yo soy del año 60, Cortázar era el escritor. Un personaje, además, completamente fabulado del que se decía que vivía en París, que era altísimo y que tenía una enfermedad en la piel que le impedía envejecer. Nos parecía alguien prodigioso. Su literatura nos hizo descubrir que había otra literatura posible, la del juego y el ludismo, traviesa, provocadora y divertida. Nos fascinó. Cuento en el prólogo del libro que hubo un tiempo en el que todos queríamos ser Cortázar. Nunca lo fuimos, pero fue un escritor muy importante para nosotros.

¿También deseaban tener su biblioteca, con más de 4.000 títulos?

Claro. Hace unos años, no demasiados, sobre 12 o 15, me enteré de que los libros que Julio Cortázar tenía en su casa de la rue Martel estaban en Madrid, en la Fundación Juan March. Yo vivo relativamente cerca. Me pareció un prodigio que sus libros existieran, que estuvieran en España y que estuvieran tan cerca de mi casa como para poder ir a verlos cuando quisiera. Creo que en Cortázar y los libros hay algo de voluntad de retrato casi imaginario y fantástico de este Cortázar lector. Hay lectores discretos, que no alteran los libros, y hay otros como Cortázar, que anotaba, subrayaba, dejaba papelitos, entradas, dibujos, comentarios y dedicatorias.

¿Esa colección de libros y cómo los trataba permiten conocer más al escritor?

Sin duda ninguna. Decía Marguerite Yourcenar que una de las mejores maneras de saber cómo es alguien es ver sus libros. Las bibliotecas hablan mucho de cómo somos, de nuestros intereses, de nuestros escritores favoritos, de nuestra manera de leer y relacionarnos con los libros. Los libros de un escritor conforman un retrato bastante fidedigno de cómo es su mundo literario.

¿Usted, como lector, también escribe y subraya en sus libros?

A mí todavía me da mucho apuro subrayar, cosa que a Cortázar no le pasaba. Todavía tengo ese respeto que nos inculcaron en el colegio y en casa por los libros. Me cuesta mucho subrayar y solo lo hago si es a lápiz. Prefiero dejar una notita y luego buscar por la página. Yo, por ejemplo, sí que doblo las esquinas, cosa que horroriza a muchos lectores. También uso exlibris. Además, hace seis años, cuando murió mi madre, encontré una colección de sellos en su casa que era de mi hermano y mía. Desde entonces, elijo un sello que me guste y lo pego en el libro que voy a guardar en la biblioteca.

¿A la biblioteca de qué otra persona le gustaría entrar?

Llevo trabajando tiempo en el proyecto Bibliotecas de escritores. He publicado dos libros y he visitado 20 bibliotecas. Ahora tengo otro proyecto, que está sin publicar, y creo que he ido a 60 bibliotecas de escritores. Menos a la de Javier Cercas, que me dijo que le daba mucho apuro, y a la de Eduardo Mendoza, que siempre que se lo pido me dice “sí, sí, cuando quieras” y luego nunca me llama. A todos los que he llamado, me han dicho que sí. He visitado la biblioteca de Mario Vargas Llosa, de Javier Marías, de Clara Janés, de Rosa Montero o de Julio Llamazares. Siempre es un sorpresa. Tienen algo de emoción lectora. En cada una he aprendido algo nuevo. Muchas veces vengo con una manía nueva. Rosa Montero solo guarda los libros que le quedan por leer, Llamazares guarda los libros detrás de unas puertas para que parezcan armarios o Javier Marías, que tenía una balda con soldaditos de plomo que, de alguna manera, vigilaban su biblioteca.

Ahora también entra en los recuerdos de la gente en su programa de televisión Encuentros, que se emite en La 2. ¿Le hubiese gustado entrevistar a Cortázar?

Sí, claro. Nunca visité a Cortázar ni lo traté ni fui a ninguna de sus presentaciones. No sé por qué nunca me animé a ir a verlo. Creo que hay algo de respeto reverencial y casi místico a su figura. Me hubiera costado ver que no era tal como lo imaginaba.