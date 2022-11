El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, pidió ayer prudencia en la resolución de la incierta situación de los empleados de las bibliotecas municipales, que cada fin de mes desde el verano no saben si la concesionaria va a abonar sus salarios: “Trabajamos desde hace meses en la posible cesión del contrato, y para que ningún empleado no reciba su sueldo y para que no haya incumplimientos”.