“Ahora están las Tanxugueiras, pero nosotros en el 90 ya metíamos panderetas gallegas y gaitas”

Cristina del Valle confiesa estar disfrutando mucho de la nueva etapa de Amistades Peligrosas. Se sube esta noche al escenario de El Andén, en el ciclo Tocadiscos, junto a su compañero Alberto Comesaña.

¿Cómo es Amistades Peligrosas 30 años después?

Somos un poco mayores, pero más sabios. La verdad es que nos hemos conservado súper bien. Los dos hacemos vidas muy sanas. Todo lo que nos ha pasado nos ha hecho valorar más las cosas. Ahora disfrutamos de la tranquilidad, ya no es la locura de cuando mezclábamos convivencia con trabajo y viajes. Es muy difícil para una pareja sobrellevar una profesión como la nuestra, una vida sin horarios. Poder dormir de noche para mí es un mundo, a las tres de la madrugada estoy hiperactiva. Esa locura en la que vivíamos devoró la relación. No había espacios propios. Era todo a la vez y muy intenso. Ahora, lo maravilloso es que somos amigos. Para mí hay un elemento fundamental, que es la mujer de Alberto. Es mi aliada y mi amiga. Fue clave para que Alberto y yo limáramos nuestras asperezas.

¿Cuándo fue el reencuentro con Alberto y cómo lo recuerda?

Fue muy mágico, en plena pandemia. Cuando empezaron a permitir actividades, mi cuñado, que está en Mastodonte, me invitó a un concierto con mi familia. Otros músicos de la banda también invitaron a Alberto. Hicieron de celestinos. Después del shock que habíamos vivido todos y del estado anímico, nos encontramos los dos en Ifema. Nos reímos mucho. Nos sentamos en una mesa juntos y estuvimos hablando durante cinco horas. Ahí decidimos empezar un proyecto y celebrar el 30 aniversario de Amistades Peligrosas. Alberto me dijo: “Lo más importante es que tú y yo seamos amigos”.

Volvieron con Alto al fuego. ¿Era una declaración de que vuestra guerra había acabado?

Totalmente. La canción resume nuestra historia. Es súper cruda la letra: yo sé que me jodiste, y tú a mí; sé que me insultaste y yo a ti; no me valoraste… Es una forma de pedir perdón y de reconciliación. La música, dentro de un momento de horror, juega un papel fundamental. Como ocurrió en la pandemia.

Hace unos días publicaron Me haces tanto bien. ¿Están disfrutando más de esta etapa que del éxito de los 90?

Muchísimo más, ya te lo digo. Yo tengo un nivel de exigencia altísimo que, a veces, me hace no disfrutar de las cosas. Siempre busco la excelencia, por el público, porque vivimos del amor de la gente. Las canciones son emociones. Africanos en Madrid conmueve. También tenemos otras muy rítmicas. Nos adelantamos al reguetón, con mucha más clase y elegancia. Las buenas canciones nunca pasan de moda porque nunca están de moda, siempre están ahí.

¿El reto es atraer a las nuevas generaciones?

Sí. A mí me gusta estar en la vanguardia de todo, no quedarme en ser un grupo de los 90. Me encanta todo tipo de música. Amistades Peligrosas, cuando salió, fue un grupo innovador. Ahora están las Tanxugueiras, pero nosotros en el 90 ya metíamos las panderetas gallegas, las gaitas y los tambores celtas. Las nuevas generaciones se fijan en nosotros porque éramos el grupo que sus padres ponían en el casette del coche en las vacaciones. También hay mucha gente que nos está descubriendo. El otro día, en un concierto en Sevilla, había niñas de 8 y 10 años. Estaban emocionadas. Lo que más me gusta es que el grupo trascienda, que le guste a la gente desde los 9 a los 90 años. Amistades Peligrosas siempre ha querido llegar a todo el mundo. Nuestro caché siempre fue menor para que la gente de localidades pequeñas pudiese decir “yo tuve a Amistades en mis fiestas”.