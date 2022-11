El Concello prevé que el área de bajas emisiones no restrinja la circulación de ningún vehículo

La ley de cambio climático y transición energética, aprobada en 2021, obliga a todos los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes a tener áreas de circulación restringida para los vehículos contaminantes —los que se alimentan de combustibles que propagan más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera— con el fin de mejorar la calidad del aire y contribuir a una mejor salud de los ciudadanos. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de enero y ese es el plazo establecido para implantar esas áreas, denominadas zonas de bajas emisiones (ZBE). Muchas ciudades, como Vigo en Galicia, prevén segregar el tráfico por tipos de vehículos en una parte del centro urbano; A Coruña, apoyada en lo que considera una buena calidad atmosférica, no trabaja con esta previsión y el Concello, según fuentes municipales, no aplicará la restricción en la circulación, de modo que podrán moverse por las ZBE tanto los vehículos menos contaminantes que tengan distintivo ambiental como los que no lo tienen.

Pero a A Coruña, como le ocurre a muchas otras ciudades del país, no le dará tiempo a tener sus ZBE en los últimos días de este año. Solo 20 de las 149 con población superior a 50.000 personas prevén implantar sus zonas antes de que termine este año o al comienzo de 2023. Madrid, Pamplona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat y Cornellà de Llobregat ya las tienen. En breve también las tendrán Pontevedra, Rivas (Madrid), Sevilla, Córdoba, Fuenlabrada, Burgos, San Cristóbal de La Laguna, Parla, Algeciras, Alcobendas, Melilla, Talavera de la Reina, Coslada y Ciudad Real. Las demás, que aún licitan parte de sus proyectos de movilidad con actuaciones relacionadas con las ZBE, entre ellas A Coruña, lo harán a lo largo del próximo año. La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que alertó de “inseguridad jurídica” por “avanzar sin conocer en detalle cómo ha de ser el desarrollo de este proceso de implantación”, solicitó el mes pasado ampliar el plazo para poner en marcha las ZBE, pero el Ministerio de Transición Ecológica acaba de descartar esta petición. La ministra, Teresa Ribera, informó ayer mismo de que se mantiene la obligación de tener estas zonas restringidas antes de 2023 —“tiempo ha habido desde 2021 para acometer los cambios”, comentó—, pero añadió que los ayuntamientos que aún no tengan listos los proyectos “podrán seguir después” de este año y no serán sancionados por el retraso. A Coruña, según fuentes municipales, espera por conocer qué administración establecerá los criterios de control para aplicar dichas zonas de bajas emisiones. El Concello proyecta cinco actuaciones, por valor de 6,1 millones de euros y con financiación de la Unión Europea, para desarrollar en sus ZBE, cuya implantación aprobó a finales de abril de este año. Desde entonces ha iniciado sus procesos de contratación y a día de hoy hay tres adjudicados y dos están en licitación. Consisten fundamentalmente en controlar la movilidad de la ciudad, y lo harán mediante controles de acceso a áreas restringidas a los vehículos más contaminantes a través de cámaras y señales; vigilancia de zonas peatonales y de carga y descarga de mercancías con la captación de matrículas; mediciones de la contaminación acústica y atmosférica; medidores de velocidad y radares pedagógicos; y una asesoría técnica con la que estudiar datos de circulación y diseñar itinerarios alternativos. El Gobierno local espera por tener conocimiento de “la aplicación concreta” de las ZBE para determinar cómo actuará a través de sus proyectos y cómo deberán adaptarse los conductores. En todo caso insiste en que no habrá restricciones a la circulación. “Defendemos modelos de control de tráfico que no segreguen por tipos de vehículo, la segregación no se aplicará en esta ciudad, salvo en las zonas peatonales donde no pueden acceder los coches”, señalan las fuentes del Concello consultadas. Calidad del aire El principal argumento en que se apoya el Concello para no restringir la movilidad rodada es que la ciudad “cumple sobradamente con los criterios de calidad del aire”, situación que no se da tanto en ciudades de mayor tamaño y con mayor circulación como Madrid y Barcelona. Solo que A Coruña presentase unas condiciones medioambientales más discutibles podría determinar un cambio de postura respecto a la limitación del tráfico. Las fuentes municipales señalan además que la Ciudad Vieja y la Marina son ya zonas de bajas emisiones, aunque en sus accesos no hay señalizaciones que lo indiquen (un círculo rojo sobre fondo blanco con el dibujo de un coche y unos puntos negros que simulan ser los humos del vehículo). El proyecto municipal de creación e implantación de las ZBE delimita dos áreas en dos fases: la primera cubre Monte Alto, Ciudad Vieja, Pescadería y Ensanche, en donde identifica zonas de “especial protección” como los entornos escolares, hospitalarios y las residencias de ancianos; la segunda área, para una segunda fase, llega hasta Riazor y San Roque en un extremo y a Cuatro Caminos en otro, alcanzando también el Agra do Orzán, Sagrada Familia y parte de Os Mallos, con la ronda de Outeiro como límite geográfico.