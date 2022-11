Após seis anos poñendo o foco nas grandes migracións, o Encontro Acampa emprendeu a súa propia, pero, nesta ocasión, o camiño invita á esperanza. A iniciativa, nacida na Coruña no 2016, celebra estes días a súa primeira edición en Brasil, e cumpre un dos obxectivos que levaron aos seus impulsores a aglutinar todo o tecido social e asociativo baixo un mesmo paraugas. “Conseguimos definitivamente a misión de expandirnos. A ideal inicial era ir creando unha rede o máis ampla posible, tanto en Galicia como no resto do Estado Español, e despois a nivel internacional. O obxectivo era formar unha rede con capacidade de influír”, comenta o coordinador da Rede Acampa, o fotodocumentalista Xosé Abad. O I Encontro Internacional Acampa pola Paz de Brasil sitúa a súa programación na cidade de Piraçicaba baixo a coordinación da profesora Célia Regina Rossi, que tomou parte nas actividades do encontro coruñés deste verán.

As actividades espallaranse ata o día 3 de decembro, e estarán centradas en visibilizar a realidade da fame, as súas causas e as súas consecuencias e como redundan nos grandes movementos migratorios. Brincado o Océano, e coa esperanza dun horizonte amable para Brasil coa recente vitoria electoral de Lula da Silva, a delegación coruñesa participou no acto de entrega do I Recoñecemento Acampa á Defensa dos Dereitos Humanos con carácter local ao Pai Julio R. Lancellotti, pola súa protección aos sen teito e o seu compromiso vital na defensa dos máis vulnerables. A moitos kilómetros da Coruña, Abad lembra os comezos do movemento, que non sempre foron fáciles, mais cuxo froito é visible en cada edición. “Precisabamos unha plataforma que, recollendo a sinerxía de moitas organizacións, que traballaba cada unha na súa leira, construíuse unha voz unitaria e a amplificase cara a sociedade, máis alá das organizacións. Cunha vontade informativa, de divulgación, dirixida a unha sociedade controlada pola maquinaria demoledora da manipulación dos grandes medios”, rememora Abad. Esa ferramenta foi o Encontro Acampa, que aglutina toda esa masa de organizacións comprometidas dun xeito e outro, e que, repartidas por todo o estado, comparten misión: a loita e reivindicación dos dereitos humanos. Miles de parcelas fundamentais que salvan vidas, e un altofalante para todas elas. “Non hai que ir moi lonxe para ver o retroceso nos dereitos laborais, sociais. Son dereitos que custaron anos de loitas. Intentaron desmantelar o movemento, pero aquí estamos”, reivindica Abad. Brasil dá, hoxe, eses primeiros pasos para conformar un movemento unido e forte, tras catro anos de mandado bolsonarismo no que o respaldo aos movementos, perseguidos en moitas ocasións, foi nulo.