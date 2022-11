Coque Malla lleva más de 40 décadas sobre los escenarios, recorriendo mundo, haciendo disfrutar con su música. Está a punto de hacer un parón, necesita descansar, dice, pero antes le tocó llenar ayer el Palacio de la Ópera. Los aplausos no faltaron, pero lo que no esperaba fue el recibimiento que le dieron en el hotel en el que se hospedó en A Coruña. Un espejo de su habitación estaba lleno de fotografías suyas y se podía leer, escrito en azul: “gracias por crear música, por compartirla, por poner banda sonora al camino de nuestras vidas”. Un mensaje inolvidable para el artista, que fotografió esta estampa y la compartió en sus redes. “Guau. Ya me podrían recibir así en todos los hoteles. Y mira que normalmente me reciben bien. Pero esto es otra cosa...”, escribió, feliz por este gesto, pero también por el concierto “mítico” que vivió en el recinto coruñés.