Medio siglo con Yolanda en los pies

Calzados Yolanda está en todas partes. No hay un coruñés que no conozca esta zapatería. Nació en Os Castros, pero también se ha instalado en la calle Barcelona, Os Mallos, Ensanche, Agra y Cuatro Caminos. La firma celebra este año su 50 aniversario. Medio siglo vistiendo los pies de sus clientes. Medio siglo de un crecimiento que parece no tener fin. Por ahora, ocho tiendas que demuestran su éxito. ¿Cuál es el secreto? Detrás de Calzados Yolanda hay una familia, de las de sangre, pero a ella también pertenecen los trabajadores y los clientes.

“50 años no se cumplen todos los días. Hay que celebrarlo”, señala Javier Orduna, miembro de la firma. Es el hijo de Yolanda, quien da nombre a la firma. “Yo pertenezco a la tercera generación”, explica, y añade, mirando hacia el pasado y los recuerdos de su familia: “La tienda la abrió mi abuelo, José Monteagudo, con sus hermanos. Luego llegaron mi tía y mi madre, a la que ya le queda poco para jubilarse. Ahora convivimos segunda y tercera generación porque también está mi hermana”, informa. Por este cumpleaños, Calzados Yolanda se ha lanzado con una campaña que pretende servir de “agradecimiento” a toda la gente que les ha “acompañado durante este tiempo”. Las redes sociales de la firma están llenas de vídeos para no olvidar este aniversario tan importante, y los escaparates de las tiendas tienen frases que llaman la atención de todo aquel que pasa por delante: “Tú no paseas por la calle Barcelona, desfilas”, “una reina de la plaza de Lugo no lleva corona, lleva sneakers” o “esas zapas no se llevan en Os Mallos se dice te falta calle”. Para Orduna, lo mejor de esta celebración es “poder seguir creciendo y cumplir muchos años más”. Es consciente de que Calzados Yolanda es ya una marca más que conocida en la ciudad, sobre todo por “todos los años” que lleva al servicio de los pies de los coruñeses —y también de los que vienen de fuera—. “Vamos bien. Mientras la gente se tenga que seguir calzando, ahí estaremos”, bromea Javier Orduna. Es complicado elegir una tienda favorita entre todas las que ha abierto la marca desde 1972, pero el hijo de Yolanda siente predilección por “la de Os Castros”. “Es la más bonita. Además, fue la primera que abrió”, recuerda. Se refiere a la situada en el número 131 de la avenida de Oza, aunque ha sufrido “muchas reformas” y ya en nada se parece a la original, pero los recuerdos del pasado juegan un papel importante. También opina que la de calle Teresa Herrera “tiene algo especial”. Calzados Yolanda logró dar, hace ya tiempo, el saltó a la red. Tiene redes sociales y tienda online, que quieren seguir mejorando, pero los propietarios y empleados continúan reivindicando su carácter de barrio. 50 años de calle, de hecho, es el lema escogido para este aniversario. Muchas velas que soplar y muchos deseos que pedir, pero ante todo el objetivo es “seguir ahí”, a los pies de los coruñeses. Una historia que empezó en los años 70 y a la que nadie quiere poner fin.