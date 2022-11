“Normalidad” en los polígonos y muelles durante la primera jornada de paro de transporte

“Normalidad” fue este lunes la palabra más repetida entre las asociaciones de empresarios, el Puerto y los propios transportistas acerca de la primera jornada del paro indefinido de camioneros convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Si bien algunos recordaban que durante el primer día del paro de marzo, promovido por la misma agrupación, tampoco hubo una especial incidencia, no se registraron incidentes.

Según indica la gerente del polígono de Agrela, Teresa Firvida, este lunes se trabajó “con normalidad”, aunque “la otra vez la cosa se empezó a notar al segundo día”. En parecidos términos se expresa la gerente del parque industrial de Sabón, Marta Marzoa, que señala que en la primera jornada del paro de marzo “tampoco habíamos detectado nada”. Pero este lunes señalaban que se da el movimiento habitual”. La Guardia Civil vigilaba el polígono, pero desde la gerencia no tienen constancia de incidentes. Tampoco se registraron en Pocomaco, a donde “ha venido la policía”, según explicaba el gerente, Alfredo Candales, pero “no ha habido incidentes, ni piquetes, ni nos ha llegado que las empresas no reciban mercancía: todo ha transitado correctamente”.

Fuentes del Puerto indicaban que el paro estaba teniendo “muy poca incidencia”, y el presidente de la Lonja, Juan Carlos Corrás, explicaba que en los muelles interiores había “un furgón policial, pero no piquetes”. Este lunes trabajaron las cooperativas de transportistas “habituales” y salieron los camiones hacia los mercados centrales, por lo que hoy “sabremos si tuvieron algún incidente”. Fuentes de la agrupación Acotrades y de la cooperativa Transpecto, que actúa en el Puerto, señalan que sus asociados trabajaron con “normalidad”.