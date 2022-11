La Xunta convoca este viernes a los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros para buscar un "alineamiento de concellos" respecto al proyecto autonómico de la pasarela peatonal y ciclable sobre la ría de O Burgo, que uniría el entorno de As Xubias con la playa de Santa Cristina. La postura que hagan pública los dos concellos ese día determinará la licitación del proyecto, que, al ser financiado con fondos europeos Next Generation, debería estar licitado antes del próximo 30 de marzo y adjudicado antes del 31 de diciembre de 2023.

El director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, apela a "esperar al viernes" y adopta una actitud de "prudencia", aunque se encomienda a la posición de los ayuntamientos para confirmar la salida a concurso de la pasarela de la ría coruñesa: "Si nos dejaran hacer, sería suficiente para seguir adelante".

A Coruña y Oleiros han sido críticos desde que la Xunta anunció el proyecto a comienzos de abril pasado, sobre todo porque no fueron informados de las características de la propuesta antes de que la diese a conocer el entonces presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha expresado varias veces su rechazo a la pasarela, mientras que el Gobierno local ha señalado, en contra de lo que asegura la Xunta, que no conoce el proyecto. Menéndez resaltó hoy que la propuesta cuenta con avales técnicos y medioambientales que garantizan que su ejecución no afectará ni a la playa de Santa Cristina ni a la fauna, flora y vecinos de los entornos.