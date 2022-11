“Una banda municipal es un poliedro, un arma cultural potente”

La Banda Municipal de A Coruña llevaba dos años buscando un director idóneo, y parece que ya lo ha encontrado. El director alicantino Juan Miguel Romero Llopis, un viejo conocido del conjunto, al que ha dirigido en múltiples ocasiones, viene de ser nombrado director titular de la banda, un proyecto que asume con ilusión y ganas de “hacerlo todo”. Romero Llopis fue director titular de la banda municipal de Santiago de Compostela y de la de Palma, entre otras agrupaciones destacadas.

Se pone oficialmente al frente de la Banda Municipal de A Coruña, que para usted es una vieja conocida. La dirigió por última vez hace menos de dos semanas, con motivo del Festigual. ¿Qué sensaciones le genera?

La verdad es que es un doble compromiso. Uno, porque los conozco; y cuando uno de los amigos se espera lo mejor, el grado de exigencia aumenta y tienes el compromiso de cumplir las expectativas que has generado. Desde el primer momento que trabajé con ellos fue muy fluido, en los artístico y en lo personal. Los conciertos han sido de un nivel muy alto, uno, por el propio nivel de la banda, y otro porque en este tipo de lenguajes artísticos tiene que haber energía. A veces hay más o menos, en función del tipo de intérpretes, y, en esta ocasión, trabajar con ellos ha sido muy fácil.

La Banda Municipal llevaba dos años sin director. Se llegaron a convocar cuatro concursos que quedaron desiertos o no se resolvieron por distintos motivos. ¿Qué hizo de usted el candidato idóneo?

Es un cúmulo de circunstancias. Quiero creer que influye el nivel artístico, pero al ser una plaza de funcionario estructural en la plantilla del Ayuntamiento, hay que cumplir una serie de requisitos administrativos. Encontrar a una persona que tenga el valor artístico y cumpla los requisitos administrativos no es fácil. En este caso se han juntado una serie de circunstancias, fortuitas y no fortuitas, que han confluido en que yo tenga el honor de ocupar esa plaza. No hay nada especial en mi persona, ni mucho menos. Entiendo que por eso se ha tardado más de lo normal.

En ocasiones, las administraciones no dan el respaldo suficiente a sus agrupaciones. En Santiago se encontró con una Banda Municipal en un estado bastante precario. ¿Qué tipo de proyecto se encuentra en A Coruña?

Para eso es importante poner en perspectiva lo que yo pienso que debe ser una banda municipal. Las bandas municipales tienen un valor popular, porque forman parte de la historia cultural y de la idiosincrasia de la ciudad, pero ocurre que el proyecto artístico no evoluciona a la par que la sociedad. Curiosamente, esto pasa en las bandas municipales en general, en contra de las bandas populares, que no son profesionales, pero han avanzado mucho artísticamente. Las bandas populares tienen proyectos interesantes a nivel artístico, y las bandas municipales, que se les presupone, porque son grupos profesionales de alto nivel y calidad artística, necesitan de un proyecto artístico de actualidad, atractivo, por ejemplo, para adolescentes. El objetivo es que esa vertiente popular que tiene la banda no sea algo populista, de andar por casa, o de un nivel cultural menor. Una Banda Municipal es un poliedro, que se puede adaptar camaleónicamente a cualquier proyecto. Hace poco hicimos un concierto social, en el Festigual, y la banda propuso un repertorio atractivo, con bailarines de educación especial, y quedó un proyecto integrador y muy bonito. A veces, la gente viene a un concierto y queda sorprendida; no saben que la banda puede hacer ese tipo de conciertos. Se trata de romper un poco, sin negar una historia, unas raíces del pueblo, reivindicar que somos un arma cultural potente, que hay mucho por hacer. En A Coruña hay una plantilla muy completa, equilibradísima, con gente joven pero no excesivamente, con poso, con una carrera. Todos son virtuosos. En lo artístico y en lo personal, cuando esto se junta, se pueden hacer muchas cosas. Reivindicar la modernidad sin reñirse con la tradición.

Iba a preguntarle por su proyecto en esta nueva etapa de la banda, pero parece que lo tiene claro: ¿un conjunto ecléctico, sin dejar de lado a los grandes clásicos pero asumiendo nuevos retos?

Exacto. Se puede hacer de todo, con colaboraciones con las agrupaciones de la ciudad. Ahora haremos un concierto con el coro El Eco, en Navidad otro con Cantábile... y muchos más proyectos con el Conservatorio de danza, está planteado un proyecto integrador gastronómico con la industria del Turismo adaptado a la ciudad de A Coruña... Se pueden hacer mil cosas siempre que haya una calidad artística como al que se le presupone a una banda como esta. Reivindicar lo autóctono de las agrupaciones de viento y el compromiso con la tradición gallega, pero con promoción de los nuevos valores. Somos la única agrupación profesional de la ciudad que lleva el nombre de A Coruña. Eso no nos lo puede negar nadie.

Ya implica esa impronta coruñesa.

Exacto. Es una doble implicación con la ciudad, y esta es la idea que quiero imprimir.