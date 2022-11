Dos meses sin cobrar y neveras vacías en los establecimientos de Hiperxel en A Coruña

De los 73 establecimientos que Hiperxel tiene en Galicia, cinco están en la ciudad de A Coruña, según muestra la página web de la mayor cadena de productos congelados de la comunidad. Ayer, parte de sus neveras estaban vacías, un aspecto que se ha repetido en otras tiendas de la empresa en los últimos días. La plantilla de trabajadores, además, no ha percibido los salarios de septiembre y octubre; son unos 320 afectados en Galicia y entre 60 y 70 están en la provincia de A Coruña, con locales en la ciudad y localidades cercanas como Arteixo, Sada y Betanzos. Esta situación de desabastecimiento e impagos se debe a la crisis por la que pasa la empresa, al borde la quiebra de una posible entrada en concurso de acreedores y a la espera de una negociación que permita disponer de mercancía suficiente para este final de año y de fondos con los que abonar los sueldos.

“Las perspectivas son malas y la gente está desanimada”, resume Rafael Lolo, uno de los dos delegados de Comisiones Obreras en la empresa en la provincia coruñesa. Explica que “la llave” para despejar el futuro de Hiperxel y poder afrontar un plan de reestructuración la tiene Grupo Iberconsa, a quien Vinova Investments compró Xeldist Congelados —marca comercial de Hiperxel— en julio de 2021.

A través de la consultora Norgestión, los propietarios actuales, Certior y Resilience Partners, tratan de alcanzar un acuerdo con Ibeconsa que sirva de solución para los trabajadores y para la viabilidad de la empresa de productos congelados. De momento, la compañía no ha entrado en concurso y la plantilla está “pendiente de un hilo”, como admitieron ayer fuentes sindicales, que señalan que continúan las negociaciones y “aún no hay ninguna solución”.

Por un lado, Iberconsa reclama al fondo que forman Resilience Partners y Certior garantías del cobro de dos millones de euros “prometidos” en concepto de mercancías con las que afrontar el final del año, ya que los productos son escasos, hasta el punto de que neveras de algunos establecimientos están vacías. Por otra parte, en la negociación se incluyen otros 2,8 millones para hacer frente a los impagos, a la adquisición de más mercancía y a gastos como la luz o el alquiler de locales comerciales.

La explicación a la actual situación de la empresa tiene un nombre: Juan José Villamizar. Rafael Lolo, con 30 años de experiencia en Hiperxel, señala a este hombre, director de Vinova, como responsable de “una gestión dolosa” de la empresa que ha acabado por dañar su exitosa trayectoria. “Vació las cuentas”, acusa.

“Nuestro principal proveedor, Iberconsa, el antiguo dueño de Hiperxel, sigue sin dar respuesta de si nos va a dar productos con los que poder afrontar la campaña de Navidad. Si no solucionamos este problema, la empresa se muere”, alertaron ayer otras fuentes sindicales. De momento, los trabajadores no llevarán a cabo una huelga. “Tras dos meses sin cobrar, no ganamos nada convocando paros”, explican. Mientras, la empresa no sabe aún si podrá disponer de productos suficientes para las fiestas navideñas.