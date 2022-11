Los pisos rehabilitados caen a la mitad en 2021, pero para los arquitectos técnicos son “el futuro”

En 2021 se rehabilitaron 31 viviendas en A Coruña, de acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estadística. Pese a que la cifra es superior a la de la crisis inmobiliaria pasada (entre 2008 y 2018 nunca se llegó a las 30), supone menos de la mitad de las 64 que se registraron en 2020, y es un tercio inferior a las 46 de 2019. Al mismo tiempo, el número de viviendas de nueva planta ha aumentado en el municipio: 277 en 2021 en relación a las 221 de 2020, la cifra más elevada desde 2014. El IGE calcula que la ciudad ha incorporado catorce nuevos edificios a lo largo del año. Sin embargo, el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Roberto Medín Guyatt, señala que la rehabilitación es un fenómeno “ascendente” y que “va a ser el futuro” en el sector de la construcción.

Es, al menos, un fenómeno más asentado que a principios de siglo. Pese a que el año pasado se incorporaron al parque inmobiliario 3,6 pisos nuevos por cada uno reformado, la proporción sigue siendo mucho mayor que antes de la crisis de 2008. En algunos de estos años se rehabilitaron más pisos que ahora, pero las viviendas de nueva planta los superaban en más de un orden de magnitud. En 2006 llegaron a incorporarse al parque inmobiliario coruñés casi 108 pisos nuevos por cada uno reformado, mientras que en el año 2003 fueron 77,6 y en 2002 hubo casi 65 pisos nuevos por cada uno de los 89 rehabilitados.

Medín Guyatt explica que, pese a la caída del año pasado en el municipio de A Coruña, sus asociados están realizando “muchos proyectos menores” a raíz de la pandemia. Y en el conjunto de la provincia , la cifra de rehabilitaciones de viviendas apenas descendió entre 2020 y 2021. “En líneas generales, la rehabilitación está subiendo y seguirá haciéndolo en relación a la obra nueva”, indica.

Para Medín Guyatt, también presidente del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, la “recuperación” de la construcción tras la crisis de 2008 empezó a notarse en 2018, y que en esta nueva etapa la rehabilitación relativo tenga más peso responde a varios motivos. Uno de ellos es la presencia de fondos europeos para financiar mejoras energéticas y de accesibilidad, que pueden financiar hasta el 80% de la obra “e incluso el 100%, en el caso de la rehabilitación energética”. Si bien estos fondos “no están funcionado” en otras comunidades, considera el aparejador, en Galicia la gestión ha sido más ágil.

Otra de las explicaciones es la caída de la nueva construcción debido a las malas perspectivas económicas. “Los edificios de nueva planta, en líneas generales, cayeron, porque el promotor no tiene certeza de que se vayan a vender: no quiere perder dinero”, explica Medín Guyatt, y en el contexto actual, con inflación, crisis energética, una “inseguridad jurídica muy grave” y “apatía” con respecto al futuro en la población general, no hay garantías de poder poner nuevos pisos en el mercado.

Y el tercer gran motivo, para el presidente de los arquitectos técnicos coruñeses, es el cambio de mentalidades. “Teníamos una falta total de cultura de la rehabilitación que estamos recuperando”, explica Medín Guyatt, que achaca esta transformación al ejemplo de otros países europeos. “ Los anglosajones guardaban un dinero de sus ahorros anuales para las vacaciones en España y para el arreglo de su vivienda, mientras que aquí tuvimos la creencia de que la vivienda está para que dure toda la vida”, indica.

A esto se suma otro factor, en este caso burocrático, y es que las licencias de rehabilitación se consiguen con más agilidad que las de obra nueva. Para el caso de A Coruña, Medín Guyatt señala que el Ayuntamiento está trabajando para reducir los plazos de concesiones, pero considera que estos siguen siendo más amplios que en otros municipios.

Ventajas sociales

El presidente de los arquitectos técnicos coruñeses señala que “hay que promocionar” la rehabilitación por sus ventajas para el conjunto de la sociedad. “Es un bien para la ciudad”, considera, y a la regeneración de las zonas depauperadas de esta añade que “es mejor que haya muchas obras pequeñas que una grande, pues genera más empleo”. Según sus cálculos, un trabajo de rehabilitación genera 1,75 trabajadores por cada uno que emplea la elevación de un edificio de nueva construcción, algo que se debe a que en las reformas perviven “muchos oficios artesanales” y se emplea menos maquinaria.

Pero el número de viviendas vacías de la ciudad, según la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), supera las 19.000, y muchas de ellas precisan reforma. Medín Guyatt explica que no es tan fácil acometer rehabilitaciones en barrios como Os Mallos y el Agra do Orzán, un “disparate de los años 60 y 70” en el que los “promotores decían que ganaban tanto dinero que pensaban que era falso, fue un despiporre”. “Una rehabilitación de un edificio de esos barrios se encuentra conque hay que tener el acuerdo de la comunidad de propietarios. Cuando la gente es joven se consigue, cuando es mayor no porque no tienen la seguridad de que salga bien, no quieren la rehabilitación para los años que me quedan de vida”, explica.