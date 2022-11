El Concello eludió emitir un informe sobre Albada al revisarse su autorización ambiental

La revisión por la Consellería de Medio Ambiente de la Autorización Ambiental Integrada, el documento que regula la forma en la que debe desarrollar su actividad, de la planta de tratamiento de residuos de Nostián se efectuó sin que el Concello, propietario de la instalación, emitiese dentro del periodo de consultas un informe sobre su funcionamiento, como le solicitó el organismo autonómico.

A pesar de los numerosos conflictos judiciales entablados por Albada, la concesionaria de la planta casi desde su puesta en marcha y de que la misma es gestionada sin contrato desde el 1 de enero de 2020 por haber vencido la anterior concesión, el Gobierno local eludió expresar su opinión sobre el complejo.

El último capítulo de este enfrentamiento en los tribunales se vivió el pasado junio, cuando un juzgado de lo Contencioso-administrativo anuló la intervención de la gestión de la planta por el Concello entre enero y agosto de 2020 tras la decisión de Albada de no tratar los residuos de los municipios integrados en el Consorcio As Mariñas. La sentencia considera injustificado que se hiciese con el control de la instalación porque solo podría hacerse en caso de incumplimiento del contrato, en el que no figuraba el tratamiento de los desechos del Consorcio, labor que se desarrollaba gracias a un convenio suscrito con esa entidad.

Para revisar la Autorización Ambiental Integrada, Medio Ambiente solicitó informes, además de al Concello, al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, Augas de Galicia y el Servizo de Administración Industrial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Los dos primeros organismos autonómicos enviaron sus respectivos informes, aunque no el tercero.

Información pública

El decreto que regula la tramitación de la Autorización Ambiental establece que el expediente para su concesión debe ser sometido a información pública y consulta tanto de las administraciones públicas como de las personas interesadas durante un periodo de al menos treinta días.

Al publicar la revisión de la autorización, Medio Ambiente exigió a Albada la “inmediata ejecución” del sellado de dos vertederos existentes en la planta que están colmatados desde 2002 y 2088. La empresa se negó siempre a llevar a cabo esa labor, que considera debe ser realizada por el Concello, y a pesar de que la Xunta la multó en 2018 con 60.000 euros y en 2020 con otros 20.000, sanciones que fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La Xunta dio además en octubre un mes de plazo a Albada para que le informe sobre el estado de todas causas judiciales abiertas sobre su actividad.