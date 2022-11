El espejo marítimo vigués al que mira la ría

“Como la lancha de Vigo a Cangas”. Es un catamarán, pero al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, le sirvió la comparación para explicar qué tipo de transporte marítimo defiende para conectar su concello con el de A Coruña como alternativa a la pasarela para peatones y ciclistas que propone la Xunta. Las lanchas de la ría viguesa tienen una consolidada tradición al que miran los dos ayuntamientos coruñeses para establecer su propia conexión de transporte por mar. Si tienen en cuenta su uso, deberán anhelar que el servicio en la ría de A Coruña atraiga mucha demanda, porque casi un millón de viajeros utilizaron en 2021 el catamarán que une Vigo con Cangas y alrededor de 250.000 el que acerca la ciudad a Moaña.

Dos empresas operan estos transportes: Mar de Ons a Cangas y Nabia a Moaña. La primera, con rutas también a las islas Cíes y a Ons, ofrece frecuencias diarias cada media hora todos los días del año hasta las 22.30; la segunda, cada hora, salvo los domingos, que no tiene servicio. Viajar a Cangas dura un cuarto de hora y a Moaña, 20 minutos. Los precios en efectivo de cada viaje en cada sentido son de 2,25 euros si no se dispone de ninguna bonificación, pero con el descuento que la Xunta otorga a los viajes del transporte metropolitano que subvenciona el Gobierno gallego, el precio se queda en 1,34 euros; con las recientes ayudas proporcionadas por el Gobierno del Estado, el coste por desplazamiento baja a los 67 céntimos.

Los catamaranes zarpan y atracan en muelles del centro de Vigo y de los dos pueblos de O Morrazo, y hay uno en cada margen de la ría, en el mismo centro urbano. Todos los días hacen uso de ellos viajeros que se desplazan de un lado a otro para trabajar, así como visitantes y turistas. El transporte marítimo de la ría viguesa tiene una tradición que dura décadas. En la ría coruñesa no sería una novedad porque ya lo hubo hace muchos años aunque en la temporada estival. El que defienden los alcaldes de Oleiros y de A Coruña, Ángel García Seoane e Inés Rey, pretende dar servicio todo el año, aunque los concellos estudiarán la viabilidad, la demanda y el impacto ambiental.

Rey: “Si la pasarela es positiva para la ciudad, la apoyaré”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no rechaza por completo la pasarela peatonal que la Xunta promueve para unir la ciudad con Oleiros desde As Xubias hasta Santa Cristina, al contrario que su homólogo oleirense, Ángel García Seoane. Rey aclaró ayer que en la reunión de mañana con miembros del Gobierno gallego, escuchará las explicaciones y decidirá pensando en lo que es más adecuado para la ciudad. “Si es un proyecto positivo, que va a mejorar la movilidad, que no va a tener impacto ambiental y que va a beneficiar a los ciudadanos, la alcaldesa de A Coruña lo va a apoyar”, dijo Rey.. El portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, instó a la Xunta a fomentar el transporte marítimo en la ría de A Coruña y calificó de “inaceptable” el ultimátum dado al Concello y a Oleiros para que apoyen la pasarela.