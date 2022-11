De fiesta para honrar a Meisel

En 1993 en el estadio de Riazor se celebró el concierto de los Mil Años, en el que tocaron durante tres días los más grandes del rock del momento, desde Bob Dylan a Sting; el Dépor había empezado a ganarse ya el prefijo de Súper y, por aquel entonces, no sabía que, unos meses después, perdería la Liga que parecía pertenecerle por un penalti que no quiso entrar ante el Valencia. El fotógrafo estadounidense Steven Meisel tenía entonces 39 años y acababa de hacer las fotos del codiciado libro Sex, de su amiga Madonna, una obra que, para entonces fue revolucionaria, no solo por su contenido sino también por la manera de venderlo —nunca fue reeditado— ya que no se podía hojear en las tiendas, bajo el lema de que, quien lo abría, lo pagaba.

Tras ese trabajo, llegó 1993 y, con él, el año en el que Steven Meisel, a quien se considera el promotor y descubridor de muchas top models, vivió un antes y un después en su carrera. No en vano, a pesar de lo cambiante que era y sigue siendo el mundo de la moda, él firmó en esos doce meses 28 portadas de la revista Vogue, más de un centenar de editoriales, incluso un especial de sesenta páginas sobre moda masculina para Per Lui. En el muelle de la Batería se podrán ver a partir de este viernes más de un centenar de esos retratos ya clásicos en los que hay caras muy conocidas, como la de la modelo Naomi Campbell, que acudió el pasado miércoles a la ciudad para participar en la presentación de la exposición que la presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha promovido en la ciudad, como ya hizo el año pasado, con la obra de Peter Lindbergh. A esta fiesta no faltaron el actor Jon Kortajarena, ni las modelos Eugenia Silva e Irina Shayk, que pudieron disfrutar no solo de la exposición en primicia, sino también de una cena en la ciudad; estuvieron la modelo Lucie de la Falaise y su marido, Marlon Richards, hijo del Rolling Stone Keith Richards; la estadounidense Pat Cleveland, que fue la primera modelo negra que alcanzó el estatus de top model, y la estilista Carlyne Cerf Dudzeele, que es una de las figuras más influyentes de la moda y la creadora del estilismo de la primera portada de Anne Wintour en Vogue. También Coco Rocha, a quien Meisel conoció en 2006 —cuando tenía unos 18 años— y a la que fichó para una editorial de Vogue. La exposición estará abierta desde este viernes hasta el 1 de mayo del próximo año, en horario de diez de la mañana a nueve de la noche de lunes a miércoles. Los jueves, la exposición cerrará a las 20.00 horas y los viernes, a las 22.00, siendo el último acceso media hora antes del cierre. Los sábados y domingos abrirá de once a nueve de la noche. La muestra cerrará el día de Navidad y el 1 de enero y en Nochebuena y fin de año tendrá un horario reducido. La entrada es libre y gratuita y es posible contratar visitas guiadas.