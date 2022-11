“Le regalan dos años al violador”

Una de las consecuencias de la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual es la reducción por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de la pena de seis años de prisión impuesta al condenado por una agresión sexual en el paseo marítimo de O Burgo. La sentencia inicial consideró probado que el procesado era autor de una violación a una mujer con la que contactó a través de la red social Tinder, pero al apelar la condena, el Superior ratificó que debía ser condenado, aunque aplicó la nueva pena mínima prevista para este delito, cuatro años, por lo que redujo su duración en un tercio.

“Estamos las dos decepcionadas”, manifiesta sobre su sentimiento y el de la víctima de esa violación ante este hecho Cristina Fernández, la abogada que ejerció la acusación particular. “Es muy difícil conseguir una sentencia por una agresión sexual porque siempre tienes el problema de la prueba y son delitos que no se cometen públicamente, por lo que conseguir una sentencia condenatoria es todo un logro”, explica sobre estos delitos, por lo que asegura que tiene “un sabor agridulce”. “Porque has conseguido la condena dos veces pero por otro lado le regalan dos años al agresor, lo que es decepcionante”.

Fernández recuerda que la nueva ley elimina el delito de abuso sexual, de forma que se sustituye por el de agresión sexual, en la que el tipo agravado es el de la violación, aunque con una pena mínima inferior a la anterior regulación. “Se pudo haber modificado el abuso, pero el delito de violación no era necesario tocarlo, una pena mínima de seis años estaba bien”, señala esta letrada.

Sobre la posibilidad de que haya muchas más reducciones de condenas, piensa que “va a haber una cascada de peticiones que previsiblemente se traducirá en una revisión de condenas” y sobre su caso avanza que estudia la posibilidad de recurrir el fallo pero no lo ve “nada fácil”. También opina que una posible modificación de la ley o la introducción en la misma de una disposición transitoria que evite la rebaja de las condenas chocaría con el principio que establece la obligación de aplicar la norma más beneficiosa para el reo.

Cristina Fernández expresa además su pesar y considera que la nueva ley “en general es buena y está pensada para defender los derechos de las mujeres”, pero que, paradójicamente, “los primeros beneficiados son los violadores”.

Augusto Pérez-Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña, destaca que el favorecimiento al reo es un principio básico en el Derecho Penal, por lo que expresa su “perplejidad” ante la situación que se vive en España tras la reforma legal efectuada. “Es imposible que nadie haya previsto esto”, comenta sobre el proceso que llevó a la modificación de la pena mínima para los delitos de violación. Por esta razón considera comprensible el revuelo causado en toda España por las rebajas de condenas, ya que cree que “todo el mundo está un poco perplejo”.

Joaquín de la Vega, que defendió al acusado de la violación cometida en el paseo de la ría de O Burgo, advierte sobre la reducción de la condena que las leyes penales establecen “que sea de obligado cumplimiento siempre y cuando beneficien al condenado” y añade que esa decisión pueden ser recurrida.

Una ley defectuosa

A pesar del beneficio causado a su cliente, este letrado estima que la nueva ley es “defectuosa” y califica “un tanto rocambolesca” la actuación del poder legislativo, ya que había “informes que advertían del posible error en la determinación de las penas”. También pone de relieve que la obligación de rebajar la condena “no quiere decir que no sea ajustada” y que el Código Penal “no se puede utilizar a la carta”.

De la Vega reprocha además las “barbaridades” expresadas por algunos políticos. “No se puede decir que todas las personas que estamos en el mundo de la justicia somos unos machistas y no tenemos criterio, es que la Ley hay que cumplirla”, destaca, al tiempo que recuerda que el artículo 2 del Código Penal establece que el reo se favorecerá con carácter retroactivo de las leyes que le sean más favorables.

En cuanto a la polémica suscitada por el cambio legal, opina que “este es un país de abogados frustrados, ya que todo el mundo opina sobre la justicia y las leyes como si fueran entendidos, cuando lo que necesita el Derecho Penal es ponderación, tranquilidad y recorrido”.