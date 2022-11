La Xunta reclama mejorar la red eléctrica de A Coruña por las futuras plantas de Showa Denko y Armonia

Esta reclamación es una de las “prioridades” que definió este jueves el Consello de la Xunta de cara a la transformación de la red de transporte eléctrico de la comunidad. Según indicó el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, estas peticiones se enviarán “de inmediato” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya titular, Teresa Ribera, se reunió la semana pasada con el líder de la Xunta y se comprometió a estudiar sus ideas.

Rueda señaló que estas reformas buscan dotar a la comunidad de infraestructuras que le permitan “llevar a cabo proyectos estratégicos y tractores para Galicia”. Entre estas se encuentra también la ampliación de la subestación de Meirama, en Cerceda, otro proyecto de la comarca.

Según señaló el Gobierno gallego, este incremento es necesario debido a que en el municipio se prevén proyectos como “la planta de generación de hidrógeno verde promovida por Repsol, Naturgy y Reganosa”, si bien el plan de estas tres empresas para Cerceda es una planta de biometano. Naturgy también anunció el año pasado su intención de crear una planta de hidrógeno en el lago de As Encrobas, en el mismo municipio, si bien en solitario. Este diario contactó con el Gobierno gallego para aclarar la confusión, sin obtener respuesta. La Xunta pedirá también al Gobierno mejorar las infraestructuras eléctricas en As Pontes, Palas de Rei y Vigo para dar servicio a nuevas iniciativas industriales como las de Altri y Stellantis.

Tanto el proyecto para la planta de biogás como los de Showa Denko y Armonia solicitarán fondos europeos de los planes Perte, que gestiona el Gobierno central y de los que la Xunta y la patronal coruñesa han solicitado reiteradamente que se aceleren. El proyecto de Showa Denko, que ya posee una planta de grafito en el polígono coruñés de Agrela, contempla crear una nueva fábrica con una inversión de 500 millones de euros para abastecer baterías de coches eléctricos, y estudia aprovechar la localización de la antigua Alcoa en el mismo parque empresarial. Uno de los motivos de ubicarse en la comarca, según la empresa, es la “disponibilidad de energía verde a costes convenientes”.

Armonia Green Galicia es una compañía del grupo Ignis Energy Holdings, y prevé aprovechar las instalaciones de punta Langosteira para generar, almacenar y distribuir hidrógeno y amoníaco fabricados con fuentes limpias. Calcula que puede manufacturar “unas 150.000 toneladas al año”. El proyecto de Reganosa, Naturgy y Repsol es una planta que generará biometano, fertilizantes orgánicos y CO2 que empleará como fuente purines y residuos agroalimentarios. Su primera fase estudia una inversión de 176 millones, y el proyecto en su conjunto prevé producir suficiente gas para reducir un 5% las importaciones gallegas.

En el plan para 2015-2020 para mejorar la red de transporte eléctrico, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo contemplaba crear una nueva subestación en Abegondo, un proyecto que nunca se llevó a cabo.

El proyecto se recoge en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, que prevé construir “una nueva subestación en el municipio con capacidad de 220 kV junto con un nuevo transformador de 400/220 kV" para la conexión de generación renovable. El Ayuntamiento señaló en marzo que se opondrá “tajantemente y por todos los medios a su alcance” al proyecto, que cree que tendría “graves efectos dañinos”.

Impulso autonómico a ocho nuevos parques eólicos





El Consello de la Xunta aprobó este jueves declarar “proyectos de clara incidencia territorial” ocho planes de parques eólicos vinculados a proyectos industriales de la comunidad, lo que permite acelerar el proceso de tramitación y transmitírselo al Gobierno central. Estas nuevas plantas (Badulaque, Barqueiro, Santuario, Tesouro, Moeche, Caveiro, Levante y Boura) permitirán suministrar “energía verde a un precio más competitivo” a las plantas de Alcoa San Cibrao y Sentury Tire, esta última en As Pontes. El Gobierno gallego ya había recurrido a este procedimiento de excepcionalidad para la tramitación de otros tres parques destinados a Alcoa y dos destinados a abastecer a Showa Denko, Orzar y Tornado. Actualmente, y desde hace meses, se encuentran en proceso de evaluación ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque esta cartera todavía no ha hecho pública la documentación asociada a este proceso. Estos proyectos, promovidos por Greenalia, suman algo más de 130 MW (de los que 56 se corresponden con Orzar y 67,2 son para Tornado). Las estaciones, junto con su infraestructura asociada, se sitúan en los municipios de Carballo, Tordoia, Val do Dubra y Trazo.