“Si ahora se endurecen las penas por agresión sexual, a los afectados les aplicarán las antiguas”

La reducción de las condenas por agresión sexual a las que abre la puerta la nueva ley, conocida como la del solo sí es sí, tiene una difícil reversión, según Fernando Alañón, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que fue ponente en la sentencia que rebajó de seis a cuatro años la pena al acusado de la violación en el paseo de la ría de O Burgo a una mujer con la que contactó a través de Tinder. A pesar de que tras conocerse las consecuencias de la nueva legislación se propone que estos delitos se castiguen con mayor dureza, Alañón niega que esta pueda ser la solución. “Si ahora se modificara la ley y se endurecieran las penas, las personas que pudieran verse afectadas tendrían derecho a que se les aplicara la antigua, que era más beneficiosa”, advierte.

“Es muy complicado, porque cuando hay una norma más favorable, todos los justiciables tienen derecho a que se les aplique”, recuerda el magistrado sobre la posibilidad de evitar nuevas rebajas de condenas a los autores de estos delitos. En su opinión, “esta situación desde el punto de vista legislativo tiene mala solución”, pero considera “deseable” que “se unifiquen criterios y se clarifique la interpretación de la norma: “Esperemos que lo haga el Tribunal Supremo y que no tarde mucho”.

Para este magistrado, es necesario que el Alto Tribunal se pronuncie sobre esta cuestión para proporcionar seguridad jurídica. “Sabríamos a qué atenernos y no habría disparidad a la hora de interpretar esta norma”, señala en relación a las diferentes decisiones adoptadas por tribunales españoles tras la entrada en vigor de la nueva ley.

Alañón estima necesario “diferenciar entre la revisión de sentencias que ya son firmes y la de los recursos sobre sentencias que aún no son firmes”. Su opinión personal es que en primer caso “la cuestión ofrece más dudas porque hay argumentos a favor y en contra de la aplicación de la nueva normativa”. Cuando se trata de sentencias que aún no son firmes y sobre las que presentan recursos, que resuelve la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a la que él pertenece, este magistrado dice verlo “más claro” porque considera “obligado aplicar la nueva legislación si es favorable” al reo.

La modificación de la pena al acusado de violación en el paseo de O Burgo fue consecuencia del recurso presentado por la defensa. Aunque el Superior de Galicia ratificó la condena impuesta por la Audiencia, al haber cambiado la ley el tribunal informó a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciaran sobre la modificación de la pena, lo que finalmente se llevó a cabo. En la actualidad, la acusación particular estudia la posibilidad de presentar un recurso, aunque ya manifestó la dificultad que existe para que sea admitido.

Alañón pone de relieve que el informe que elaboró el Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma legal que estaba en marcha “ya preveía esta posibilidad” y que, una vez que entró en vigor, los jueces ya pronosticaron lo que podía suceder “cuando conocimos los recursos presentados para solicitar una modificación por el cambio introducido en las penas”. Aun así, admite que no eran “conscientes del revuelo que se iba a montar y la trascendencia que está teniendo”.

Sobre la repercusión social y mediática originada por la reducción de las condenas a los violadores motivada por el cambio legal, señala que “hay cosas que no están muy claras, porque si lo estuvieran no habría tanto revuelo” y frente a las críticas lanzadas a la judicatura, explica que “los jueces hacen lo que tienen que hacer, que es dar respuesta a lo que se les plantea”.

“Cuando se dicta una sentencia, lo que hacemos los jueces es coger el texto de la ley y aplicar lo que ha dicho el legislador”, comenta para justificar la actitud de la judicatura en relación con el cambio legal introducido para castigar las agresiones sexuales.

Sobre las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que atribuyó la decisión de rebajar las condenas al “machismo” de los jueces, Alañón replica: “No es un problema de machismo o de no machismo, es que hay unas normas que hay que aplicar. El juez aplica la Ley, no sus convicciones”. Para este magistrado, la afirmación de la ministra es “aberrante” porque supone “echar la culpa de lo que puede haber sido un error a quien no la tiene”.

“Evidentemente se tienen que sentir desamparadas o frustradas”, dice sobre la situación en la que tienen que encontrarse las víctimas de las agresiones sexuales ante la rebaja de las condenas, ya que están viendo cómo “su agresor tiene un tratamiento más benévolo por la aplicación de una nueva ley penal, que si bien sobre el papel estaba para proteger más a las víctimas, luego resulta que está siendo más beneficiosa para las personas que han causado esas víctimas”.

Sobre las consecuencias que puede tener esta situación para quienes sufren estos hechos, Alañón cree que “no debe ser una circunstancia que eche para atrás a las víctimas de estos delitos para denunciar y seguir adelante”. Para él, “la Ley en España castiga con una destacable dureza los delitos sexuales”, por lo que entiende que los derechos de las víctimas “están convenientemente protegidos”.

Aunque admite que existe “un problema de desajuste legislativo que está beneficiando a personas que han cometido unos crímenes execrables y eso causa esta alarma”, resalta también que “la protección que da el Derecho Penal a esas víctimas sigue existiendo”.