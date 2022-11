Giralt Torrente: “En un libro va el alma del escritor”

Marcos Giralt Torrente dice que ser escritor no se decide, sino que la profesión y la vocación lo encuentran a uno y hay que luchar contra los pensamientos que dicen que no es posible. “No te atreves a pensarlo, no piensas que seas tan bueno ni que te lo merezcas, cuando yo ya era muy lector fantaseaba con escribir un libro y acabarlo”, confiesa. En su caso, siendo nieto de Gonzalo Torrente Ballester e hijo del pintor Juan Giralt, el camino de las artes estaba ya abierto y él se decidió a seguirlo. Durante el día de ayer participó en el fallo de los premios literarios que llevan el nombre de su abuelo, en el pazo de Mariñán y, por la tarde, mantuvo un encuentro con lectores, en Berbiriana.

“Un premio que lleva el nombre de tu abuelo tiene un plus sentimental importante. Detrás de cualquier libro, da igual que sea bueno o malo, generalmente hay mucho trabajo. Uno tiene que tomarlo con respeto y, si me apuras, con cierta reverencia, porque ahí va el alma de quien lo escribe, donde ha depositado muchas ilusiones y eso no se puede desdeñar. A los jurados nos llega ya una selección de las más de trescientas [318] obras que se han presentado al premio, unas diez aproximadamente, y las leemos con esperanza, con respeto e ilusión”, explica Giralt. Finalmente, Amador Castro Moure se alzó con el premio a mejor obra en gallego, de las 55 recibidas, por Pronto hei de volver, y el jurado decidió dejar desierto el galardón para novelas presentadas en castellano. “Para mí, mi abuelo era mi abuelo”, comenta Giralt, que destaca que era “una persona muy cariñosa” y que toda su literatura y su universo orbitaban alrededor de Galicia y de la familia. “Yo cuando empecé a manifestar interés por la literatura, él se sintió halagado e hizo que nuestra relación fuese más íntima”, relata Giralt, de aquellos años en los que leía y leía y soñaba con ser él el que, algún día, crease las historias que emocionasen a los demás. “Crecí en un entorno familiar, por el lado materno, en el que la realidad se interpretaba con historias, siempre fue una familia muy oral, en la que las anécdotas y las historias estaban muy presentes y eso es algo que antecedía a mi abuelo. Quizá él fue escritor porque venía de una familia que ya antes que él era así”, reflexiona Giralt. De este modo, fueron aquellas “historias de lareira”, las que escuchaba dentro y fuera de casa las que conformaron su imaginario literario, y las que, como la lluvia fina, fueron calando en sus descendientes. “Somos dos escritores muy diferentes porque hemos nacido en mundos distintos. Él nació en una aldea de Ferrol en la que no había luz eléctrica y yo, en una ciudad con televisión. Nuestro mundo es diferente y nuestra literatura también”, sentencia Giralt.