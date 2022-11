“Se poñemos a nosa verdade no que facemos, temos a esperanza de que iso se transmita”

Unha acordeón e un violín. Dous instrumentos e unha única cousa cando afinan xuntos. Ás cordas, Sabela Caamaño, e, ás teclas, Antía Ameixeiras. O dúo Caamaño&Ameixeiras, un dos proxectos musicais máis coidados e prometedores do panorama actual da música de raíz, propón, na gala de clausura do festival Elas son artistas, hoxe no Centro Ágora (20.00 horas), unha escolla de temas do seu primeiro traballo, Aire, mesturado con algunha composición do seu vindeiro proxecto

A formación de violín e acordeón non é habitual no folk galego, si na tradición de outros países de Europa. Como se dá ese encontro entre Caamaño e Ameixeiras

É curioso, si, porque noutros países de Centroeuropa esta formación é super típica das músicas de raíz. Aquí non o é tanto. A conxunción foi bastante fortuíta, froito dunha bonita casualidade. Nós xa nos coñeciamos de vista, das foliadas de Compostela e demais, porque este mundo non é tan grande. Nun festival de baile, unha amiga en común díxonos: eu creo que fariades un dúo perfecto. Houbo unha intervención de unha Celestina musical. Así como un pouco por seguir a broma, un día quedamos para tocar xuntas. Eu estaba rematando a carreira de Piano e quedamos en que más adiante falabamos. Un día escribinlle, quedamos e empezamos a compartir música, ao principio sen ningunha pretensión máis que compartir música e tocar xuntas, e houbo unha conexión tan especial a nivel musical e persoal, que pouco a pouco foise debuxando a perspectiva de facer un proxecto serio. E así ata hoxe, que temos un proxecto serio e profesional que é o centro da nosa vida musical.

O seu primeiro traballo, Aire, foi definido varias veces de xeito moi acaído como “un soplo de aire fresco”. É este son máis internacional e insólito no folk galego o que lle dá a frescura?

En ningún momento foi algo buscado. Nós somos galegas e sempre temos como punto de partida e de chegada a música galega. Temos a nosa formación, tanto clásica como tradicional, gústanos a musica de baile europea, a música balcánica... de feito, Antía estivo en Bulgaria estudando a música de alí, e entón supoño que iso se transmite. Máis que algo buscado, é como dicir: estas somos nós. A nosa música é moi persoal e fala de nós. Nós somos ese conxunto de influencias e de vivencias musicais que tivemos desde que comezamos.

Participan na gala final do festival Elas son artistas. Dá a impresión de que no mundo da música tradicional hai cada vez máis un ambiente que empodera ás mulleres novas a emprender proxectos profesionais.

Pois si, e xa tocaba. É necesario programar mulleres, visibilizalas porque as hai, e súper talentosas. Estamos nun momento moi doce da música de raíz, e tamén na música feita por mulleres, e non porque antes non a fixeran, senón porque quizais non estaban no lugar que lles correspondía. Estamos cambiando para ben, e xa tocaba, porque as nenas precisan esas referentes femininas.

A vostedes non lles faltan. Só hai que botar un ollo ás colaboracións dos seus últimos traballos: Silvia Pérez Cruz, Mercedes Peón, Carola Ortiz...

A nós tocounos ser mulleres e estamos orgullosas disto. Unha muller é perfectamente capaz de levar un proxecto por si mesma. Ademais, o tema de que o noso nome sexan os nosos apelidos tamén é unha declaración de intencións: o proxecto somos nós. Gústanos xogar con iso, porque a primeira vista co nome non sabes ben o que podes atopar. A verdade é que estamos contentas de formar parte desta comunidade que creo que temos que fomentar na música, da sororidade entre músicas. Somos moitas e cada vez máis.

Aire é unha viaxe emocional, dende o íntimo á catarse. Como concebiron esta viaxe?

A nós gústanos pensar iso, que a nosa música é unha viaxe. Máis que pola xeografía típica, aínda que hai influencia de distintas latitudes, a viaxe principal é polas emocións. Gústanos visitar esas emocións distintas, sentilas cada unha delas de forma potente e de forma profunda, dende o máis íntimo ao máis pequeno ata o grande ou catártico. Gústanos esa sensación de que somos dúas, pero podemos soar potente e soar grandes, eses contrastes e esa viaxe.

É a música de raíz indisoluble desas emocións?

Si, nós facemos música que a nós nos fai vibrar. Se nós sentimos e vibramos, se poñemos a alma e a verdade no que facemos, temos a esperanza de que iso se transmita, que a xente o poida captar.

Pola acollida de Aire, parece que van no camiño.

A verdade é que estamos encantadas, coa acollida, coa resposta do público e co recoñecemento en forma de premios que tivo este traballo. O que nos está chegando é máis do que imaxinamos nun principio ou do que poderiámonos esperar. Está sendo un agasallo poder facer o que che gusta e aínda por riba recibir esta acollida do público.