Definición: s. m. Emisión ao mar de substancias tóxicas, resultado da limpeza da sentina, isto é, cavidade inferior dun barco onde se xuntan os líquidos procedentes de filtracións. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas: Vertedura: material de refugallo que foi vertido, en particular no mar. Marea negra: efecto producido polo vertido de produtos petrolíferos que proceden dun naufraxio, accidente etc. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo? O mar foi considerado historicamente un gran vertedoiro no que facer desaparecer da vista todo tipo de obxectos e substancias. Aínda que foron centos as persoas que protestaron pola contaminación mariña ao longo de moitas décadas, as primeiras decisións coordinadas a nivel global para tentar frear esta polución teñen apenas medio século: a Conferencia das Nacións Unidas en Estocolmo —xuño de 1972—, e logo a Convención sobre a prevención da contaminación mariña por vertedura de residuos e outros materiais, asinada en Londres —finais de 1972—, sentaron as bases legais de posteriores lexislacións estatais e rexionais contra a polución do mar. Aos numerosos accidentes de gaseiros, cargueiros e petroleiros arreo dos océanos, uníuselle o que se deu en chamar “contaminación mariña crónica”. Esta contaminación é consecuencia de pequenas verteduras de aceites e cru desde portos ou desde buques no mar, amparadas na escasa vixilancia (aínda cos notables avances na loita contra a polución desde o ano 1972). As devanditas “microverteduras” son chamadas polos mariñeiros e naturalistas sentinazos, e son tan comúns como ilegais.

Por que está en auxe esta palabra? Cúmprense vinte anos da marea negra causada polo buque Prestige nas costas galegas, que ocasionou un xigantesco impacto ecolóxico, económico e social no suroeste europeo. Esta vertedura masiva de case 63.000 toneladas de fuel pesado tivo varios precedentes, como os desastres do Urquiola en 1976 e do Aegean Sea (Mar Exeo) en 1992, os dous fronte á cidade da Coruña. O efecto aditivo da vertedura ao mar destes centos de miles de toneladas de cru ao longo dos anos provoca danos máis ou menos persistentes nas comunidades de seres vivos do medio mariño, e que se ven agravadas polos constantes sentinazos. Moitas das aves mariñas afectadas directamente por inxestión de hidrocarburos, ou indirectamente pola diminución das súas presas a raíz das sucesivas mareas negras, sofren ademais episodios recorrentes de mortalidade por sentinazos que fan moi difícil a recuperación das súas poboacións. Por exemplo, nun dos últimos sentinazos documentados en Galicia a comezos do ano 2020, recolléronse 248 aves mariñas mortas e/ou manchadas no litoral galego, sendo case o 80% araos papagaios (Fratercula arctica), especie considerada a nivel mundial “vulnerable” —categoría anterior a “en perigo de extinción”—. Sabendo que só a sétima parte destes paxaros mariños que morren en alta mar son detectados na costa, podémonos facer unha idea das miles de aves que se ven afectadas por esta polución crónica, ilegal e a miúdo difícil de detectar por parte das autoridades.