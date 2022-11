A Coruña afronta el fin del veto a los desahucios con amplia red social pero sin vivienda pública

Como parte de las medidas para paliar el impacto del coronavirus, el Gobierno suspendió los desahucios de la vivienda habitual para personas y familias vulnerables, una medida que se ha ido prolongando hasta el 31 de diciembre de este año. A falta de poco más de un mes para que se extinga, y sin saber si se prolongará, los juzgados coruñeses advierten de que su fin aumentaría los lanzamientos. La entidades sociales señalan que, si bien la ciudad cuenta con una amplia red de apoyo social, falta la base de una política de vivienda pública que palie la escasez y baje los precios de alquiler, en un trayectoria ascendente.

Sobre los desahucios, fuentes judiciales indican que “la lógica indica que los lanzamientos aumentarán, aunque no se sabrá con certeza” hasta que se extinga el escudo social. Piden prudencia a la hora de predecir su fecha, pues la prolongación de las medidas “hasta ahora se ha anunciado dos o tres semanas antes del fin del plazo”. Durante el veto las demandas de lanzamiento “han seguido llegando”, pero en los casos de personas vulnerables “se ha suspendido bien el trámite o el lanzamiento”. Si bien las fuentes consultadas no ofrecen datos globales, solo en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 del partido (que no engloba solo a la ciudad) “hay entre doce y quince procedimientos paralizados, que habrá que retomar” con el fin del escudo social.

La directora de Cáritas en A Coruña, Pilar Farjas, ve “evidente” que se producirá un aumento de los desahucios, pues “la situación económica ha empeorado, se ha incrementado el coste de los suministros, por lo que el riesgo es mayor”. Tampoco, indica, se ha modificado la legislación sobre desahucios, que, según explica, incluyen tanto ocupaciones para las que se necesita una “mayor seguridad jurídica” como el impago de personas que “no son capaces de afrontar un contrato” de su vivienda.

Aunque entre las ocupaciones hay también “casos de situación económicamente muy vulnerable”, la de los impagos, explica Farjas, es una casuística “muy vinculada a la situación económica” y al “fracaso parcial pero muy relevante de medidas como el ingreso mínimo vital: se denuncia que el 57% de los posibles candidatos no están recibiendo fondos por incapacidad de gestión y mal diseño administrativo”. En otros casos, como el bono eléctrico, muchas personas vulnerables no pueden acogerse a las ayudas.

Pero para el caso de A Coruña, denuncia Farjas, opera también un “déficit crónico” de vivienda social, “para alquileres, para poner a disposición de organizaciones, de acogida”. Y, al tiempo, falta vivienda “ya no pública, sino privada”, lo que conlleva que los que quieren acceder a una casa se encuentren con “precios muy altos, y unos requisitos para formalizar el contrato abusivos: un año de fianza, seguros, unas condiciones inabordables para las familias”.

Al tiempo, admite que la ciudad tiene una “una red social atrayente, que da buena cobertura y respuesta”, pero esto tiene el problema de atraer a más demandantes. “Estamos a recibiendo a familias inmigrantes que se presentan en la estación del tren y vienen a pedir recursos, el primero de ellos una vivienda”, indica la responsable de Cáritas.

La coordinadora del Comité Ciudadano Antisida de A Coruña (Casco), Sonia García Valbuena, considera que “el problema de vivienda en la ciudad es gravísimo, sobretodo para personas con pocos medios”, explica, por problemas que trascienden a la falta de recursos para pagar el alquiler mensuales. “Todo el mundo pide un aval, seguro, nóminas, depósitos... Aunque los medios dieran para pagar justito el piso, malviviendo, no podrían cubrir meses de fianza”, explica García.

Según indica, este tema se ve en la Mesa de Inclusión del Ayuntamiento, y “todos estamos de acuerdo, el Ayuntamiento también” en que “es un problema muy serio: tiene que haber vivienda social, o intervención de administración para cubrir el aval”. Una fórmula sería avales para alquileres por parte de la administración, explica, ya que el parque de vivienda pública es “limitado”.

Sin vivienda pública

Los datos le dan la razón. La ciudad lleva una década sin incorporar vivienda pública protegida, si bien el Gobierno gallego está construyendo 40 pisos en el barrio de Xuxán, y está preparando otros dos proyectos que sumarían 98 adicionales. El Concello, con un parque de algo más de 400 viviendas, prevé construir 50 en Xuxán y otras cinco en San Nicolás con Marqués de Pontejos, parte de un pacto con Marea, pero estas cifras son pequeñas para una ciudad de 250.000 habitantes.

En cuanto a las medidas para paliar el fin del escudo social, el Gobierno local, al que la oposición pide una política de vivienda más ambiciosa, afirma que la decisión del Estado previno una “tragedia social” por el COVID, junto con otras medidas como el abaratamiento del bus. El Concello defiende que “A Coruña es ejemplo de políticas sociales, con la mayor inversión de Galicia” y “un tejido asociativo excepcional que cuenta con nuestro apoyo”, si bien no aclara si prevén programas específicos por el aumento de deshaucios.

Desde la Xunta indican que la finalización de esta cobertura “es una cuestión que preocupa al Gobierno gallego, ya que en el actual contexto social y económico la eliminación de esta medida dejará desprotegidas a aquellas familias más vulnerables”.

Fuentes de Política Social indican que A Coruña tiene una oficina del programa autonómico ConTeito, que asesora jurídica y económicamente a familias que no puedan pagar sus gastos de alquiler o de hipoteca y realiza mediaciones con bancos y propietarios, además de trabajar “en coordinación con los ayuntamientos para ofrecer una alternativa habitacional para las personas que han perdido su vivienda”.

Pero tanto la directora territorial de Provivienda, Ana Pardo, como la presidenta del consejo rector de la cooperativa Outra Forma de Vivenda, Margarida Vázquez, que ayer participaron como ponentes en un encuentro sobre alternativas municipales de vivienda organizado por Marea en el Círculo de Artesáns, indican que el problema es “estructural”. Para Vázquez, el propio escudo social es un “parche absoluto” y hay que buscar “cambios más hondos”. Reclama una política de vivienda “mucho más agresiva” por parte de las administraciones, incluidos los ayuntamientos, que, aunque admite que tienen pocos fondos para ello, deberían tener “otro tipo e mirada”.

En el caso de A Coruña, denuncia, “se vendió el suelo municipal en vez de mantenerlo para hacer políticas de vivienda”, y es preciso abordar el problema “desde distintos parámetros”. Uno de ellos es aumentar la cantidad de alquileres sociales, algo “fundamental”, y otro la “rehabilitación del parque que existe”. También explica que su cooperativa aboga por la colaboración público privada a la hora de construir pisos, que quedarían en manos de una organización “sin ánimo de lucro” para facilitar “el acceso a la vivienda a todas las personas que no cumplen los requisitos para un alquiler social, pero cuyos pero ingresos que no llegan para acceder al mercado”.

Afección a los inmigrantes

El responsable de proyectos de la ONG Sen Valos, que trabaja con inmigrantes, confía en que se mantenga el escudo social pero recuerda que este colectivo se ve “especialmente” afectado por la falta de vivienda, sin que muchas veces pueda acogerse a las ayudas para evitar el desahucio. “El paro les afecta el doble, y la población extranjera no comunicatiaria tiene un 58,1% en riesgo de exclusión social, por un 22% de la española”.

Pese a que en A Coruña hay una red asistencial “muy importante” que ayuda a “paliar” emergencias, las habitaciones de alquiler, un “recurso habitual de los colectivos migrantes, ya casi están a precio de vivienda: estamos viéndolas a 300, 350 euros, un importe prohibitivo”. Recurren a pisos que “no están en condiciones de habitabilidad necesarias y que son muchas veces los únicos a los que pueden acceder, y a precios abusivos”.

Y el trabajador social de la Cocina Económica Pablo Sánchez recuerda que este problema se da también en la población autóctona, y que, desde la crisis de 2008, “llueve sobre mojado”. “ La tasa de riesgo d pobreza y exclusión sigue en el entorno del 25%, la severa en el 9%: a nada que tengas un pequeño revés, una subida de precios, un despido, una reducción jornada, te ves abocado a exclusión propiamente dicha y precariedad”.

El mercado inmobiliario coruñés, opina Sánchez, “no da más de sí”, y, en alquiler, está “totalmente colapsado”. Esta semana atendió a un hombre que “paga 20 euros al día en un hostal y lleva desde marzo intentando encontrar una habitación para alquilar”, sin éxito. Considera que habrá que buscar vivienda en la periferia, ya que en A Coruña “no veo posibilidades de suelo a vivienda de promoción pública” ni “sé si hay intenciones de hacerlo”.