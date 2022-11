Guía de la Policía Nacional de A Coruña para un Black Friday sin sustos

Con la llegada del Black Friday se juntan quienes desean comprar y hacerlo a un precio reducido y quienes se aprovechan de esas ansias y de esa urgencia para estafar a cualquiera que pueda caer en su trampa. El inspector Santiago Reboyras, que es el jefe del grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional en A Coruña, recomienda tener calma en estos días de bombardeo de ofertas y de tarifas especiales que se esfuman en segundos, porque “los malos” saben sacarle partido a las prisas. "Cuando el precio es excesivamente bajo, se nos tiene que encender la bombilla porque si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente, no lo sea”, sentencia Reboyras, que apunta a que, si un producto que vale 700 euros está a 200, “no es Black Friday, es una estafa” y alerta de que acabar como víctima no es cosa ya de personas con poco dominio de internet, sino que le puede pasar a cualquiera, así que, propone unos consejos para evitar sustos.

Investigar la página

Reboyras explica que, si existe una oferta muy buena en una página de la que el cliente nunca ha oído hablar, es probable que sea fraudulenta, es decir, que se haya creado unos días antes para la venta de productos en el Black Friday y que, después, desaparezca. Es al cabo de unos días, cuando la mercancía no llega, cuando se llenan las comisarías de denuncias por estafa. “Es importante comprar en sitios de confianza y conocidos, también ver qué opiniones tiene la página y buscar si tiene comentarios antiguos de hace dos o tres años, porque eso nos dice que no fue creada ahora”, recomienda Reboyras a los que van con prisa. A los que puedan invertir un poco más de tiempo en esta investigación, el inspector les propone que comprueben si la web tiene publicada una dirección física a la que poder acudir en caso de que haya algún problema, si el correo que aporta como contacto es corporativo —que es un buen indicador— o si, por el contrario, es de otra empresa, como gmail o hotmail, que no inspira tanta confianza. “Eso nos tiene que hacer sospechar, igual que si pone que hay varias formas de pago y, al final, solo ofrece una”, especifica.

Pagar con tarjetas específicas

Otro de los consejos de la Policía Nacional para este Black Friday es usar siempre tarjetas de débito o crédito con un saldo reducido —a poder ser específicas para compras en internet—, para no poner en riesgo los ahorros de los compradores. “Hay que guardar todos los documentos asociados a la compra porque, en caso de tener la mala suerte de ser víctimas de una estafa, podremos denunciarla”, remarca Reboyras, que apunta, además, a que es importante comprobar en la tarjeta que solo se ha efectuado el cargo de la compra.

Nada de prisas

Reboyras recomienda hacer un seguimiento de los precios antes de comprar y no acceder a las ofertas a través de los enlaces de las redes sociales. “Con esto no digo que la publicidad en redes sea mala ni que toda sea una estafa, pero sí que es un sitio estupendo para colar páginas web fraudulentas”, relata Reboyras, que aconseja hacer la búsqueda directamente en la página del comercio donde se quiera saber el precio, por ejemplo, de un teléfono o de un viaje. “Es importante no caer en la precipitación y pensar, ¿cuánto dinero me voy a gastar y cuánto me cuesta ganarlo? A lo mejor, necesito hacer una comprobación de si la oferta que me mandan es o no cierta”, reflexiona el inspector Reboyras.

Evitar el pago fuera de las pasarelas de pago de las páginas

Aunque la compra y venta entre particulares no sea el objetivo del Black Friday, Reboyras hace hincapié en estar muy alerta en este tipo de operaciones y aplicar el mismo “sentido común” que en otras compras, por ejemplo, quedar en persona con el vendedor si es posible para ver el producto y decidir si gusta o no antes del pago. En estos casos (por ejemplo, en compras en Wallapop, Vinted y plataformas similares), lo mejor es “no salirse de la plataforma de pago que tiene la web”, ya que, según apunta Reboyras, una estafa que se está realizando asiduamente es la de que una persona supuestamente interesada en un producto le dice al vendedor que prefiere hablar por Whatsapp porque no se fía, entonces, es el supuesto comprador el que le manda un link a quien vende el producto para formaliza el pago y que simula ir por el canal de la plataforma de la web de compraventa, aunque, en realidad, al solicitarle los datos para el ingreso del dinero, lo que hace es acceder a su cuenta. “En cuanto tienen la información ya pueden hacer de todo, comprar cryptomonedas, vaciar la cuenta... No hay que salirse nunca de las recomendaciones de la página de compraventa, porque tienen seguros y funcionan bien”, relata Reboyras.

En este punto entraría también la compra de entradas para conciertos. La web Viagogo, por ejemplo, a pesar de que las entradas para los conciertos de Sabina en A Coruña en 2023 están agotadas, tiene tickets a la venta hasta por 999 euros. “La reventa en España está prohibida, salvo para los toros, que hay personas habilitadas”, remarca Reboyras, que apunta, además, que quien se arriesgue a comprar una entrada a un particular se juega no poder pasar al espectáculo si son nominales o si, quien se la ha vendido ha hecho lo mismo con otros compradores.