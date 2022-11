Bos días! Comezamos a semana na influencia das baixas presións que nos envían sucesivas frontes🌧️



A partir do mediodía irá entrando o aire frío así que:

📉xa rexistramos as máximas do día, as temperaturas irán en progresivo descenso

❄️á tarde, chuvascos de neve en cotas de 900 m pic.twitter.com/ToPxfKr4Q1