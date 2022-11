La Valedora admite dos quejas más de los vecinos por el ruido nocturno en el Orzán

La Valedora do Pobo admite dos quejas de los vecinos del Orzán por el ruido nocturno. Estas dos denuncias, según informa la Agrupación de vecinos Orzán-Pescadería, se suma a otras tres que ya habían sido tramitadas. La Valedora do Pobo le solicita, de este modo, información sobre estos hechos al Concello, que tendrá que ser entregada en el plazo de quince días para su estudio.

Los residentes en la zona se quejan de que el ocio nocturno interrumpe su descanso “cuatro madrugadas a la semana” y que, a pesar de las llamadas a la Policía Local, los agentes no pueden actuar “por falta de efectivos”.

La agrupación acusa al Concello de “dejación de funciones” al no garantizar el descanso de los vecinos y de incumplir sus propias ordenanzas, como, por ejemplo, la que exige que los locales de hostelería eviten que los clientes saquen sus consumiciones a la calle, así como que no se superen los 45 decibelios entre las once de la noche y las siete de la mañana. Los vecinos del Orzán aportan a su queja gráficos de los niveles de ruido en las calles de madrugada en los que se sobrepasan los 88 decibelios en horario protegido.

Los residentes en la zona exigen al Concello que ponga presencia policial continua a partir de las once de la noche en las calles en las que hay locales de ocio para evitar que se produzcan aglomeraciones de personas y que el ruido perturbe su descanso. Solicitan también que se cumpla la ordenanza de terrazas para que no excedan ni el horario ni las dimensiones establecidas e instan al Gobierno local a que la Policía actúe contra las personas que hacen botellón en la vía pública y que utilizan altavoces inalámbricos para poner música de madrugada.

“Nos sentimos engañados. Nos sentimos decepcionados”, dicen los miembros de la agrupación de vecinos, ya que mantuvieron una reunión con el Gobierno local en mayo para conseguir revertir esta situación, pero dicen que no ha mejorado con el paso de los meses. La Valedora do Pobo emitirá un informe tras analizar la documentación que le remita el Concello sobre este caso.