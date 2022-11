El carril bus en la calle Juan Flórez, anunciado en 2020, descartado durante este mandato

La calle Juan Flórez no contará con carril bus. La promesa de realizar una plataforma reservada para el transporte público la realizó el Gobierno local en 2020 y, en octubre tenía ya sobre la mesa el informe de la empresa Terravanza sobre cómo podría plantearse. Para entonces, la idea era que el carril bus fuese únicamente en dirección a la plaza de Pontevedra, de modo que los buses y taxis circularían en sentido contrario al resto del tráfico, y por eso proponían que el carril estuviese diferenciado del resto de la calzada con un pavimento coloreado.

Finalmente, esta propuesta de cuando estaba el anterior concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada [dimitió en marzo de 2022], no se realizará. Al menos, no en este mandato. A preguntas de este diario, la alcaldesa, Inés Rey, contestó ayer que “no hay ninguna previsión” de realizar esta obra, aunque la respuesta fue “matizada” tan solo unos minutos después por fuentes municipales que aseguraron que lo que había querido decir la regidora municipal con su “pues no lo tengo aquí [en referencia a sus papeles] y no hay ninguna previsión de hacer ningún carril bus en Juan Flórez” había sido, en realidad que “no está sobre la mesa para ejecutarse ahora, pero que no significa que no se vaya a hacer”.

Esta matización no solo corrige a la alcaldesa sino también al actual concejal de Movilidad, Francisco Dinís Díaz Gallego, ya que, el 1 de septiembre, en declaraciones a Radio Coruña, había dicho que no era posible su ejecución durante este mandato por una “cuestión de plazos”, aunque en julio, en respuesta a este diario había declarado que sí se ejecutaría, ya que entraba dentro de los planes de inversión financiados con fondos europeos.

La alcaldesa, Inés Rey, también explicó ayer que durante este mandato tampoco se realizará una reestructuración integral de las líneas de bus para que sean más eficientes. Rey aseguró, además, que durante los meses de septiembre y octubre se había llegado ya casi a niveles prepandemia de usuarios del transporte público. De modo que, si en 2019 —el último no marcado por las restricciones de la pandemia y en el que se llegó al récord de usuarios— habían sido cuatro millones los viajeros entre el 1 de septiembre y el 2 de noviembre, en el mismo periodo de 2022, fueron 3,9 millones, a pesar de la obligatoriedad de usar la mascarilla. Otra diferencia es que el precio del bus está ahora más bonificado que antes de la pandemia, ya que están las ayudas concedidas por el Estado y también la rebaja que afecta a los estudiantes universitarios y que deja el billete en 21 céntimos.