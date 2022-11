Juan Belijar, rescatador de Helimer durante el accidente: “Cumplimos la prioridad: salvar las vidas”

Hace 30 años, un joven Juan Belijar de 25 años se descolgaba del helicóptero Helimer Galicia a la cubierta del petrolero Mar Egeo con el objetivo de salvar las vidas de los marineros que aguardaban inquietos sobre un buque a punto de explotar. No era la primera vez que se enfrentaba a un operativo de estas características: años antes, fue el Casón, y dos después, el American Star.

Del Casón destaca la peligrosidad que entrañaba la carga tóxica que portaba, pero en el operativo del Mar Egeo, su propia vida corrió peligro. A las 10.00 horas en punto, la deflagración le encontró a bordo del petrolero y no le dejó más remedio que lanzarse al mar, cubierto por una lámina de petróleo ardiendo, para salvar su propia vida. No temía por ella, sino por la de los tripulantes a los que debía evacuar. “En el momento no tuve ninguna presión ni miedo. Cuando terminó todo, repasando la película, te quedas diciendo: podría haber muerto”, confiesa.

Un recuerdo difícil de borrar, pero que no dejó mayor huella traumática en un rescatador experto para el que las situaciones límite son gajes del oficio. “El barco era una bola de fuego y a mí me explotó en la bodega de al lado. No te queda marcado, pero te quedas pensativo, porque el rescate ha sido muy arriesgado”. Hoy, 30 años después, sobre el susto prevalece el buen sabor de boca que dejó un operativo sin víctimas mortales y marcado por “la coordinación entre las embarcaciones y las aeronaves”, lo que redundó en el éxito del rescate de los tripulantes, con quien se reunió horas después en el hotel en el que se alojaban para comprobar que se encontraban en buen estado. “La experiencia del Mar Egeo me dio mucha más satisfacción porque cumplimos la prioridad, que era salvar las vidas de los tripulantes”, reconoce.