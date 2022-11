Rafael Lobeto Lobo, director de la Marina Mercante en 1992: “Me di cuenta de la magnitud del problema al ver las llamas”

El nombre de Rafael Lobeto Lobo, director general de la Marina Mercante en el momento del suceso, quedó para siempre ligado a la ciudad de A Coruña. Se le considera el padre del Salvamento Marítimo en España: no en vano, el accidente del Mar Egeo supuso la primera piedra de la construcción de la Torre de Salvamento junto a los muelles interiores, un antes y un después en la seguridad del litoral coruñés. Cuando el petrolero embarrancó, Lobeto dormía en el Gobierno Civil de Pontevedra. Condujo hasta A Coruña con el operativo del Casón en la mente y la única certeza de que ese caos no podría volver a replicarse: “ Cuando entré en la ciudad y vi las llamas, me impresioné. Me di cuenta de la magnitud del problema. Sabía que no se podía evacuar la ciudad. Me entraron ganas de salir corriendo”, reconoce. No lo hizo. Desde el centro de operaciones instalado en el Gobierno Civil afrontó las primeras medidas desde el resquebrajamiento del buque, mano a mano con autoridades como Vázquez, Pilar Lledó o Enrique López Veiga. Destaca la coordinación entre administraciones, pero admite que no todos bregaban por un objetivo común. “Algunos sectores del Gobierno querían que pelease con la Xunta. No hice caso. Lo único que había que hacer era salvar a la ciudad, las vidas de los coruñeses estaban en juego”, defiende.