Tres décadas del Mar Egeo, del día más negro de A Coruña

“Son las 6 de la madrugada. Nos encontramos junto a la Torre de Hércules de La Coruña, la oscuridad es absoluta y sopla un fuerte temporal. Un fuerte olor a petróleo nos indica que se ha producido un embarrancamiento de un petrolero al pie de la torre de Hercules. Realmente, el olor a petróleo es increíble”. Los coruñeses más madrugadores despertaron, el día 3 de diciembre de 1992, con estas palabras procedentes de la emisora Radio Coruña, que alertaba de que algo inusual se estaba produciendo en la bahía coruñesa. Cinco horas más tarde, ya no hay nadie en la ciudad que no se haya enterado de que un petrolero, el Mar Egeo, arde frente a la torre de Hércules, dejando una monumental columna de humo negro que quedará como recuerdo imborrable para los coruñeses que lo vivieron.

El libro Mar Egeo. El día que ardió el mar, escrito por los periodistas de este diario Iván Aguiar, Enrique Carballo y Marta Otero, ofrece una reconstrucción de aquel suceso con motivo del aniversario de los 30 años de la catástrofe. El libro, presentado ayer en el Aquarium Finisterrae, retrocede hasta el último viaje del buque para explicar las causas del accidente, sus culpables, el proceso judicial y sus consecuencias, que marcaron el inicio del Salvamento Marítimo tal y como hoy se le conoce y el momento fundacional de la dársena exterior. A través de un relato multicoral, recoge las versiones de todos los protagonistas que participaron, de un modo u otro, en aquella catástrofe: de las autoridades encargadas de gestionar a contrarreloj una posible evacuación de la ciudad, a los rescatadores que arriesgaron su vida para salvar las de los tripulantes, los vecinos desalojados del barrio de Adormideras y los efectivos que participaron en el operativo de tierra. Algunos, 30 años después, no se han ido muy lejos. Es el caso del hoy jefe del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, Carlos García Touriñán, entonces un joven bombero que participó en la evacuación del polígono de Adormideras, minutos después de la gran deflagración que sumió en las llamas al barco. “Una vez se ha rescatado a todo el personal a bordo, se cae en la cuenta de que aquello puede suponer un problema para los vecinos. Se empieza a preparar la evacuación de Adormideras”, recoge Touriñán.

Entre las autoridades encargadas de aquella gestión, destaca la única mujer entre muchos hombres, que supo liderar con eficacia una coyuntura que no admitía demora en la maniobra: Pilar Lledó, Gobernadora Civil de A Coruña en aquel momento , que asumió el mando y la comunicación visible del operativo y que hoy rememora en la ciudad aquellos sucesos que ya forman parte de la historia de la ciudad. “Seré la Gobernadora civil del Mar Egeo toda la vida. No he vuelto a vivir nada igual en mi vida”, reconoce.