La pasión por el fútbol durante la celebración de un Campeonato Mundial es tal que muchas personas no son capaces de contener su emoción y tratan de seguir los partidos en cualquier lugar, incluso cuando desarrollan su actividad profesional. Lo que no es tan habitual es que esto suceda en trabajos que consisten precisamente en la práctica de otro deporte con carácter profesional, como ocurrió el pasado sábado durante la disputa del partido de hockey sobre patines entre el Alcoi y el Liceo en la ciudad alicantina. Uno de los técnicos de la federación presentes en la mesa no se resistió a la tentación y durante el encuentro vio el que jugaba en ese mismo momento Argentina contra México, para lo que se sirvió de una tablet. Se ignora de cuál de las selecciones es seguidor.