Sin disparo de salida para los presupuestos de 2023 en A Coruña

Durante el pleno extraordinario de este martes la oposición dio el visto bueno a cuatro asuntos dentro de los que el Gobierno local realizó modificaciones presupuestarias por 6,5 millones, pactadas con Marea e incluyendo ideas del BNG. Pese al respaldo casi unánime (solo el PP se abstuvo en un asunto, sobre en uno de los apartados relacionado con el reconocimiento de la deuda por la reforma de la plaza de Lugo), los partidos también aprovecharon para criticar al Ejecutivo municipal que, a las puertas de diciembre, no haya ninguna propuesta de presupuestos municipales para el año que viene. Si el Gobierno local la posee, no la ha mostrado ni negociado con otros grupos, y no puede aprobarla solo.

De acuerdo con la ley que regula las haciendas de los Ayuntamientos, el pleno debe aprobar definitivamente el presupuesto de un año antes del 31 de diciembre del anterior. Por una cuestión de plazos, es ya prácticamente imposible llegar a esta fecha, si bien esta se incumple sistemáticamente. El presupuesto de 2021 se prorrogó (esto es, no se aprobó, y se emplearon las cuentas del año anterior), mientras que el de este año tuvo el visto bueno definitivo a mediados de abril. La edil del Partido Popular Rosa Gallego consideró la falta de cuentas para 2023 “lo más importante” en la actualidad municipal. Al presupuesto “ni se le espera” y, según advirtió, se entrará en 2023 “sin convenios con entidades, sin inversiones nuevas, sin los accesos al Chuac” o dinero para adquirir los muelles interiores; proyectos que para poner en marcha necesitarían de aprobar nuevas cuentas o modificar en pleno, a modo de parche, las de este año. Presupuesto en A Coruña: Las cuentas de nunca negociar La portavoz de Marea, María García, denunció que “empieza a oler a turrón y a prórroga presupuestaria” y emplazó al Gobierno local a que “trabaje”. García, socio preferente del Gobierno local en la negociación de las cuentas, indicó que “no nos hacemos responsables de los plazos” dado que el Concello no ha empezado a negociar con ellos. El vocero del BNG, Francisco Jorquera, recordó que los pactos de investidura por los que su grupo apoyó a Inés Rey para convertirse en alcaldesa incluían iniciar las negociaciones presupuestarias en septiembre de cada año, pero “el Gobierno local aún no empezó el proceso”. Como el PP y la edil no adscrita Isabel Faraldo, lamentó que se excluyera a su grupo de negociar el modificativo de crédito que se votaba este martes. El portavoz municipal y edil de Hacienda, José Manuel Lage, llevó el debate por parte del Gobierno local, pero no ofreció plazos para presentar las nuevas cuentas; se limitó a responder al PP, que se consideraba excluido de las negociaciones, que tendría ocasión de votar las cuentas en pleno, como los demás grupos. El modificativo de crédito incluye entregar 3,1 millones a la Universidade da Coruña para que dote de accesos y suministros básicos a la Ciudad de las TIC. También hay 645.000 euros más para la obra del campo de fútbol de Eirís, afectada por sobrecostes, y 725.000 euros para el IMCE para las fiestas navideñas. Pese a que hubo una lectura positiva de las transferencias desde la oposición, el PP y el BNG se refirieron a la partida para apuntalar las cuentas del Club del Mar, de unos 90.000 euros procedentes de dos partidas, como insuficiente. Los populares criticaron también el aumento del gasto en fiestas y echaron en falta que no se hayan incluido ayudas para autónomos y pymes, mientras que el Bloque recordó que los fondos se sacan de proyectos que no se ejecutarán este mandato pese a llevar anunciados años, como la musealización de la cúpula de San Pedro o la reurbanización del tramo de San Andrés entre la iglesia castrense y la plaza de Pontevedra.