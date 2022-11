Las calles coruñesas le deben a ellos gran parte de su carisma, pues suya es la música que escuchan los viandantes. El poeta coruñés Abel García Pantín, rostro popular en la calle Real, donde es habitual verle vendiendo sus composiciones, reunió hace un año sus testimonios y vivencias en el libro Vagos y maleantes (manchea) con el objetivo de visibilizar a las personas que hay tras los instrumentos.

Hoy, los artistas callejeros de la ciudad vuelven a juntarse por un objetivo común: la gala Música baixo as estrelas, que se celebrará en el marco del Festival de Artes Inclusivas Festigual. Los artistas cambian las calles por las tablas del teatro Rosalía, al que subirán junto a la agrupación soul coruñesa Sisters in the house a las a las 20.30 horas, en un espectáculo único con entrada gratuita hasta completar aforo. La actuación plantea una estructura poco habitual, pensada para que todos los músicos participantes muestren sus destrezas.

El popular artista multidisciplinar Fernando Pujalte será el encargado de abrir paso a los músicos, megáfono en mano y siempre a lomos de su inseparable Lili Cleta, con un pasacalles exterior que anticipa todo lo que están por ver los espectadores.

Sobre el escenario se reunirán, en turnos de diez minutos y mezclando sus espectáculos, figuras míticas del callejero coruñés como el ya mencionado Abel García Pantín, que recitará dos de sus composiciones. Por allí pasará también la saxofonista y cantante londinense Sophie Simonds, que interpretará algunos temas junto a su banda. También participarán en el show el dúo Improvisons, compuesto por Víctor y Davizín, que harán, como su propio nombre indica, improvisaciones musicales, y acompañarán también a Sophie Simonds y a su banda durante su turno.

El violinista Dani Convulzionez, habitual de los soportales del mismo teatro en el que ofrecerá hoy un concierto de violin loop, y la banda Feral Booty, con la voz rasgada y el banjo de Zach Grey como marca de la casa, completan el espectáculo. Del músico californiano de la voz rota es Raised by wolves, la composición que cerrará el acto, y para la que sumarán voces y arreglos el coro soul Sisters in the house, que se mezclarán junto a los instrumentos de los músicos de la calle en una unión única y, de seguro, irrepetible.