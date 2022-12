Un negocio de la calle Ángel del Castillo, en el barrio de Os Mallos, advierte a sus clientes con un cartel en la puerta de que no tiene timbre. Esto no sería muy llamativo si no fuese porque, debajo de esta alerta, da instrucciones claras de qué deben hacer los clientes si quieren entrar en el negocio: “grite y de paso se desahoga”, reza el cartel. Por ahora, no hemos visto a nadie chillar en la puerta, pero estaría bien que algún cliente hiciese el grito de Tarzán para llamar la atención de quienes trabajan del otro lado de la puerta y que, aunque le abriesen, les dijese que no, que necesita un ratito más para desahogarse a gusto, que ya pasará.