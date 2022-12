“Escribiría en una isla desierta”

El escritor José Ovejero presentó su último libro, Mientras estamos muertos, el pasado miércoles en la fundación Luis Seoane, dentro de los encuentros con autores organizados por Javier Pintor.

Los personajes de este libro, a veces, se muestran ruines...

Se trata de no embellecer la realidad. Todos somos un poco ruines en algunos momentos. Somos personajes complejos con caras más y menos presentables y Mientras estamos muertos es un intento de mirar al ser humano en su complejidad. Ni culpabilizadora ni idealizadora.

Es casi un placer culpable.

Hay un caso muy claro de un chico que cuenta un caso de bullying y se venga al escupir en el bocadillo del matón, sin decírselo, pero haciéndole saber que algo ha pasado. Todos en algún momento nos hemos sentido víctimas y hemos querido vengarnos. Es como si ese personaje lo hiciese en nuestro nombre. No eres la primera a la que le pasa, que siente una atracción hacia estos personajes.

Es que algunos, como la abuela, que se está muriendo y no dice nada para fastidiar a los demás, es entre cruel y graciosa.

Es una manera de empezar un cuento en el que yo creo que de lo que estoy hablando es de que nuestras historias están entrelazadas, no somos individuos sino que estamos en relación con los demás. En este caso, a través de los animales de la familia se habla de las violencias de la familia y el deseo de huir. La historia de la abuela con el padre es la de la enemistad íntima que les une.

En este libro ya dice que mezcla imaginación con realidad. ¿Es más fácil para escribir partir de lo vivido para imaginar después o crear una historia ficticia y trufarla de realidad?

Para mí siempre ha sido más fácil partir de la imaginación, la experiencia personal va a estar, inevitablemente, en todo lo que uno escriba. En mi caso, la imaginación siempre ha sido dominante, pero en Mientras estamos muertos he invertido las proporciones y he utilizado mucha más experiencia y memoria. Es más fácil partir de la propia experiencia y escribir algo banal; lo difícil es escribirlo y que sea relevante, sugerente y conmovedor para quien te lee. Lo que te pasa a ti te puede parecer muy importante, pero, en realidad, no lo es para los demás. Conseguir una historia que enganche a los demás a partir de la propia experiencia me ha resultado particularmente difícil.

¿Puede pasar también al revés, que uno piense que lo suyo no tiene importancia porque solo le pasa a él o a ella y que, al contarlo, ve que no, que interpela a muchas más personas?

Sí, y eso me ha pasado al terminar el libro, al releerlo, pensé: “¿Y esto, a quién le importa?”. Luego, te das cuenta de que estás escribiendo sobre algo que te parece que es tu mundo cerrado a los demás, pero que, al ponerlo en el libro, de pronto establece un diálogo con gente muy variada a la que no te dirigías en principio. Mueve sentimientos y preocupaciones de mujeres, de gente mucho más joven que yo, de personas que no han tenido mi experiencia de clase obrera, no tienen que compartir mi biografía. La literatura, si es buena, consigue unir a personas que no sabíamos que estábamos unidas.

Hace un ejercicio de honestidad también en el libro, en el que dice que todo lo que está contando ya lo ha contado en libros anteriores. ¿Por qué revela así lo que podría pasar inadvertido para quien no hubiese leído su obra?

Es un libro que habla de muchas cosas, pero también habla de lo que hace la literatura con nosotros y qué significa leer, qué nos aporta, qué contamos cuando escribimos. Es una manera de poner todas las cartas encima de la mesa y de decir: “Esto es lo que estoy haciendo, os interese o no”. Hay también un pequeño truco. Cuando narro estas historias parece que hay una distancia entre quien lee y quien escribe. De pronto, se rompe esa barrera y hablo directamente con el lector para que no se quede ahí fuera.

¿Es este libro una buena entrada a su literatura?

Creo que sí, pero puede ser una entrada desconcertante para quien lea mi novela anterior, Humo, que no tiene nada de autobiográfico y tiene un registro y un estilo completamente distinto, hasta el punto de que solo hay tres personajes que están con nosotros todo el tiempo. Sin embargo, mis temas no son tan distintos, lo que es distinto es la manera de tratarlos, el lenguaje y la manera de acercarme a ellos.

¿Cómo está siendo la acogida de este libro al ser tan distinto?

Es la primera vez en la que todas las críticas son buenas y eso me tranquiliza. Lo importante es cómo reacciona no un crítico sino quien te lee, hay una respuesta emocional muy intensa. Hay reconocimiento del propio mundo, de las propias sensaciones y afectos, de las heridas... Me contaba una mujer que estaba leyendo el libro con su hija, ella tenía unos 40 años y su hija, 18, y decía que era increíble lo diferente que lo entendían, pero que a las dos les afectaba. Es muy bonito eso.

Hablaba del proceso de relectura. ¿Este libro lo escribió sabiendo que lo iba a publicar o para usted?

Yo escribo desde la adolescencia y no publiqué hasta los 35 años, aún así, seguía escribiendo, así que, lo hago para mí mismo. Yo escribiría aunque no me leyese nadie, escribiría en una isla desierta, estoy convencido. Cuando lo publicas, dejas atrás la parte de reflexión, investigación y juego y entras en la de comunicación. Cuando relees el libro es cuando empiezas a ver si está bien el ritmo, si llega y permite una conversación con el lector. Cuando acabo un libro, he pasado tanto tiempo en él que ya no tengo capacidad de juicio. Para eso, tengo dos filtros: mi mujer, Edurne Portela, que es escritora, y si pasa su filtro, ya estoy tranquilo; y el de mis editores, y espero su respuesta. Si pasa esos dos filtros, ya me relajo.

¿Requirió muchos cambios este libro antes de su publicación?

No, está publicado en el orden en el que lo escribí salvo el último relato, que quería que cerrase el libro y ya estaba escrito de antes. No estoy acostumbrado, a mi anterior libro de relatos le di mil vueltas.