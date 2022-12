Dentro del ciclo que el artista Edu Albo organiza para recaudar fondos para el Banco de Alimentos Rías Altas se celebrará hoy un concierto de dos históricas bandas coruñesas, Los Mecánicos y Rockers go to Hell, en la sala Mardi Gras. El precio de la entrada es de diez euros y el concierto empezará a las diez de la noche.

El importe de la entrada se donará al Banco de Alimentos Rías Altas, que está inmerso en la campaña de Navidad. La Gran Recogida de Alimentos en cadenas de supermercados y tiendas de la comarca se inició el 25 de noviembre, aunque las personas que quieran hacer una donación pueden hacerla a través de la página web balrial.org. La sala Mardi Gras tendrá más programación solidaria Mañana, el programa Sonidarizarte abrirá con tres propuestas artísticas, las de Planeta Fugaz, Final Act, Arriero & Chaminho, que se subirán al escenario a beneficio del Comité Antisida de A Coruña, CASCO, coincidiendo con las celebraciones de los actos contra el sida.