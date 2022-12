Yolanda Díaz: “En Sumar no sobra nadie porque la democracia está en juego”

El acto de presentación en A Coruña de Sumar, el movimiento político que promueve Yolanda Díaz, se convirtió en un continuo llamamiento a la integración de los progresistas para avanzar en la lucha de los derechos sociales. Con una sala del Palacio de la Ópera abarrotada por unas 400 personas, la también ministra de Trabajo no dudó en salir a la puerta del recinto para agradecer su presencia a quienes no cabían ya en el interior. “En Sumar no sobra nadie porque la democracia está en juego”, proclamó ya en el interior, donde también dijo: “No se puede construir el país sin la ciudad de A Coruña”.

Entre el público asistente se encontraba la portavoz municipal de Marea Atlántica, María García, así como dos exconcejales de esta formación, Xiao Varela y José Manuel Sande. También acudieron la dirigente local de Podemos y concejala no adscrita, Isabel Faraldo; el diputado en el Congreso de este partido por A Coruña, Antón Gómez-Reino; y el exsecretario general de Comisiones Obreras en Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión. Díaz fue precedida en el uso de la palabra por Xosé González, teleoperador; Xulio Montero, trabajador del mar; Luz Castro, profesora universitaria y empresaria de videojuegos: y Plácido Lizancos, director de la Escuela Superior de Arquitectura, quienes expusieron los problemas que atraviesan sus respectivos sectores laborales. Tras ser presentada como “la próxima presidenta del Gobierno”, Díaz recordó que nació en el Materno coruñés y advirtió: “No se puede sumar sin Galicia”. En sus palabras hubo continuas andanadas contra el PP, al que reprochó que calificara como “doble contabilidad” los datos sobre el paro dados a conocer este viernes y le recordó los casos de corrupción en los que está envuelto. “En nuestro país sabemos muy bien quién es Alberto Núñez Feijóo”, destacó también, al tiempo que acusó al PP gallego de ser “el primero en inventar las fake news” durante la crisis del Prestige. Tachó de “profundamente injusto” que los beneficios empresariales multipliquen por siete los salarios. y anunció nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional “porque es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral”, lo que saludado por los aplausos de los asistentes, que se repitieron cuando consideró “indecente que los bancos se forren con las cuotas del Euribor”, sobre lo que dijo que defenderá su congelación con carácter retroactivo porque es “inviable pagarlas”. Díaz también apostó por intervenir en las distribución alimentaria ante la gran subida de los precios y de elaborar una ley contra la deslocalización de empresas y advirtió que la Inspección de Trabajo “va a caer” sobre las empresas que vulneran los derechos de los trabajadores.