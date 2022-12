Los grandes éxitos de la Reina del Soul volverán a sonar hoy en vivo en Garufa Club con Freedom (The very best of Aretha Franklin). Once reconocidos músicos y cantantes afincados en A Coruña integran la banda, que rinde homenaje a la artista con un espectáculo enérgico, emotivo, con cuidados arreglos musicales y una potente puesta en escena que traslada al público a los años 60 y 70. En este concierto, el grupo estrenará nuevas versiones que incluirá, a partir de ahora, en su directo.

Clásicos como Respect, Think o I say a little prayer integran el repertorio de Freedom junto con baladas como Ain’t no way, temas bailables como See saw y Rock Steady y joyas más escondidas como Don’t play that song o Since you´ve been gone (Sweet, sweet baby). La apertura de puertas será a las 22.00 horas y la actuación, a partir de las 22.30. Las entradas, a 12 euros, pueden comprarse en la taquilla de la sala.