Marisa Prisa: “Mi ‘drag’ es un homenaje a las mujeres gallegas y a mi abuela”

La drag queen gallega Marisa Prisa forma parte del elenco del show Gran hotel de las reinas, un espectáculo salido del programa Drag Race España que llega este sábado a las 20.30 horas a Palexco.

¿Qué nos trae el Gran hotel de las reinas?

El espectáculo es un show en el que actuamos las 12 concursantes de Drag Race, en el que se puede ver un poco de la esencia de cada una. Cada una tiene su parte dentro de todo el show, y van enlazándose las actuaciones de cada una en cada habitación del hotel, con participación de Supreme Deluxe de por medio.

¿Y cuál es la esencia de Marisa Prisa, gran reivindicadora del drag 100% gallego?

No se ha visto mucho de mí en el programa por haber sido la primera expulsada; pero la esencia del espectáculo es hablar de la mujer de Galicia. Es un homenaje a las mujeres de los marineros, a las redeiras.

¿Cómo se le ocurrió poner en valor esta parte de la cultura gallega, más inusual en el drag?

Me toca en la familia. Quería hacer un poco un homenaje a mi abuela, es una forma de agradecerle lo bien que me ha tratado siempre.

Fue la primera expulsada, como dice, y la gente no pudo ver todo lo que podía ofrecer. ¿Qué le hubiese gustado mostrar en el programa?

Me hubiese gustado mostrar la variedad que tengo en las pruebas del concurso. Soy una persona que puede hacer cosas diferentes. Si hubiese estado un poco más, sé que soy válida para hacer un montón de cosas distintas. En el espectáculo puedo mostrarlo un poco más.

El programa Drag Race España colocó el drag en la televisión convencional. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces? ¿Y la percepción del género en la sociedad?

Las personas que somos fans del formato ya lo conocíamos, pero desde que llegó a España, hemos notado un cambio en un montón de gente que no estaba dentro del núcleo LGBT, o menos relacionada con el tema del drag. Se tiene más información de lo que es el drag, de lo que se hace, del trabajo que hay detrás de un show. Ahora se le pone más valor a la actuación. Antes, quizás estábamos actuando una discoteca y se omitía nuestra presencia. Ahora hay más valor y respeto a lo que viene siendo el trabajo del drag.

También desde el género dan visibilidad al colectivo LGBT. No todo el mundo lo ve así: existen posturas que consideran que el drag caricaturiza a la mujer y a lo típicamente femenino.

Ese debate se puede pillar por muchos lados. Al fin y al cabo, el drag es arte, no tiene por qué representar a la mujer. Por norma general, sí que es cierto que se asocia a algo femenino, pero no tiene por qué. Ahí está la drag Hugáceo Crujiente, que hace un drag más gráfico, más artístico, y no vemos ningún tipo de género.

Reivindica el drag local y de pueblo. ¿Cuál es la salud del género en Galicia? ¿Se puede hablar de que aquí haya una cultura drag?

Es cierto que poco a poco se va ampliando, tanto en Galicia como en otros sitios. Hay un tanto por ciento más de personas que lo practican y una diferencia de una ciudad como Madrid a Galicia, pero creo que vamos ampliando, hay cada vez más, y cada vez se conoce más gracias a este programa. Hay gente que no tendría ni idea de esto si no fuese gracias al programa y a la visibilidad que se le está dando.