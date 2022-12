La alcaldesa, Inés Rey, se cuestionó ayer en una emisora de radio si la Xunta está utilizando como “arma electoral” las diferencias que mantiene con el Concello por la financiación de los accesos y las expropiaciones para iniciar la obra de ampliación del hospital. La Xunta reclama al Ayuntamiento garantías de crédito para firmar el convenio entre las administraciones, pero Rey asegura que el Gobierno gallego puede iniciar ya los trabajos.

“La Xunta tiene que ejecutar sin poner excusas, no las hay, ni un motivo. ¿Me está diciendo que falta un papel y por eso no ejecuta? ¿A quién quieren engañar? Ya me estoy preguntando si estará la Xunta usando el hospital como arma electoral. Eso tiene que explicarlo”, advierte Rey, que resalta que el proyecto tiene partida asignada en el presupuesto municipal de 2022. Se trata de 50.000 euros para la redacción del convenio, no para otras actuaciones.