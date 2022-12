Definición: Xestión cultural sustentable da terra e dos seus produtos, inspiradas no funcionamento dos ecosistemas naturais. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Cultura: conxunto de coñecementos, crenzas e costumes que caracterizan as sociedades humanas organizadas, particularmente as máis avanzadas. Agricultura: cultivo da terra co obxecto de obter dela produtos útiles ao home, particularmente para a súa alimentación. Sustentabilidade: característica da evolución que permite preservar, manter ou mellorar a calidade dos recursos e dos equilibrios naturais, así como velar polo futuro. Ecosistema: conxunto de organismos animais e vexetais que constitúen unha comunidade integrada e o medio natural en que viven. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: O termo permacultura foi acuñado orixinalmente en 1978 polos ecólogos australianos Bruce Charles (Bill) Mollison (1928-2016) e David Holmgren (n. 1955), mesturando inicialmente as palabras permanente e agricultura, para logo facelo más holístico (amplo) mesturando permanente e cultura, incorporando así un matiz social. Oponse á industrialización moderna da agricultura e ao desenvolvemento urbanístico especulativo, suxerindo aproximacións máis “brandas”, naturais e sustentables no ecolóxico e no económico, bebendo do saber tradicional. Unha das inspiracións de Mollison e Holmgren foi o filósofo e labrego xaponés Masanobu Fukuoka (1913-2008), avogado dos cultivos naturais sen ningún tipo de pesticidas e cunha mínima intervención no solo. Os principios éticos da permacultura serían o coidado da terra e das persoas e o manexo axeitado da abundancia, e a súa compoñente cultural principal é a de como organizamos as nosas interrelacións sociais e coa contorna. Desde a súa formulación, o concepto de permacultura foi acollido con entusiasmo por colectivos naturalistas, unha vez que as prácticas agrícolas tradicionais adoitan manter maior diversidade biolóxica que os cultivos industriais, e o urbanismo con materiais naturais e técnicas tradicionais adoita ter menor pegada ecolóxica que o urbanismo do boom económico da posguerra, que ademais estragou o patrimonio arquitectónico e a paisaxe urbana de moitas vilas e cidades.

Por que está en auxe esta palabra?: Hoxe en día fálase de permacultura nas postas en valor do medio rural, subliñando as súas grandes vantaxes no eido ecolóxico, social e mesmo económico, nun marco actual de encarecemento de combustibles e abonos que está a poñer na picota moitas explotacións industriais agrícolas. Fálase tamén que dentro da permacultura do século XXI está a agricultura rexenerativa (recuperación de solos degradados), a planificación rural e urbana (aldeas verdes, bioconstrución, hortas urbanas, infraestrutura verde), a xestión forestal branda (entresacas de madeira, plantación de árbores nativas e variedades autóctonas de froiteiras) e a resiliencia comunitaria (recuperación do sentido colectivo, tradicional, de aldea). Citando ao consultor ambiental británico-australiano Geoff Lawton (n. 1954), “a permacultura mellora e fortalece a contorna natural do ser humano; apórtalle a esta contorna unha integridade que pode ser beneficiosa ata un punto que vai alén das funcións propias da natureza”.