Gran entrada en el Palacio de la Ópera para asistir a un concierto diferente, al menos, y al que no estamos acostumbrados los fieles seguidores de la OSG y que atrajo y suscitó mucha expectación por incluir a un guitarrista flamenco en la primera parte. Una primera parte dedicada a la música española y fusión flamenca muy contrastante con la segunda eminentemente clásica.

Iniciaba el concierto Granada en orquestación del Maestro Frübeck de Burgos en una versión muy minuciosa y controlada por parte del Maestro Mena, aunque desigual y con falta de colorido en los diferentes solos de tinte melancólicos y arraigo andaluz. Siguió el concierto para guitarra de Cañizares, interpretado por el propio compositor, donde en un traje a medida nos mantenía con la “gallina en piel”, que diría Johan Cruyff, a lo largo de todo el concierto. Obra de claro carácter flamenco, donde los diferentes solos de guitarra, amplificada, pudieron oírse perfectamente no solo debido a la orquestación que definía claramente solos y tuttis, sino también gracias al maestro Mena, encargado de cuidar ese aspecto. Fue el sonido de la guitarra flamenca de Cañizares algo que entra en tu cuerpo y te mantiene en un cierto grado de excitación emotiva y saca la mejor de las emociones humanas, y ya no digo nada si va acompañado de taconeos y palmas como fue el caso. Esa relación íntima que estos tocaores mantienen con su guitarra imbuyéndose en su mundo y manteniéndose en un punto lejano o ausente, aparentemente, de la audiencia, es sublime y mágico, porque uno no logra entender como logran de esa manera tal conexión con la audiencia. La interpretación fue jaleada y aplaudida como pocas veces se ha visto, y los intérpretes impasibles acostumbrados a generar tal expectación en sus conciertos ofrecieron 2 bises, aunque estoy seguro habrían seguido un par de horas más. A esa manera de hacer vibrar al público yendo de menos a más de la guitarra de Cañizares se le unió el virtuosismo en el taconeo de Ángel Muñoz. ¡Qué arte! Qué recital rítmico con los pies y movimientos acompasados de brazos nos dejó. A los aplausos del público se unió el taconeo de los músicos de la OSG, a modo de vítores y aplausos a interpretes, contagiados por esos bises con tanto arraigo español.

Fue difícil entrar con la calma y serenidad suficiente, tras esta vibrante primera parte, en la escucha de la manida séptima sinfonía del genio de Bonn. E imagino que los para intérpretes también, por otro motivo, al ser la séptima una composición que habrán interpretado un par de decenas de veces anteriormente. Ahí radica una de las múltiples diferencias entre buenos y malos directores, el Maestro debe lograr ese arrastre orquestal sacando su poso de haberla interpretado infinidad de veces antes con otras orquestas, encontrando la manera de enganchar a los músicos de la OSG, para no tocar de manera reiterativa, insípida o descontrolada. En mi opinión Mena consiguió dicho objetivo en una versión sobria sin sobresaltos, implicada y controlada como a él le gusta, con mesura, mucho contraste dinámico sobre todo hacia los pianissimos y logrando “no aburrir hasta a las ovejas” en el allegretto del segundo movimiento, algo bastante habitual en las interpretaciones actuales, consiguiendo lograr que los oyentes agudizáramos hasta el límite nuestros oídos para escuchar hasta nuestra propia respiración. Sublime y sorpresivo tempo el del tercer movimiento que Mena interpretó de manera elegante, haciendo prever un cuarto vibrante y al límite de velocidad, lo cual no ocurrió en términos de tempo. Fue sorprendente la capacidad del Maestro Mena de sacar más y más sonido en el final cuando parecía haber llegado al límite. Un concierto de olé.