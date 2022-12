El Consorcio de As Mariñas, como cliente de la planta de Nostián, asegura que buscará alternativas en caso de que la huelga afecte a la ciudadanía. Fuentes de la entidad explicaron ayer a este diario que los camiones pudieron entrar a la factoría y descargar su basura.

“Si en los próximos días se ve afectado el tratamiento, en caso de ser necesario, se entablarán las gestiones oportunas para buscar una alternativa y que no afecte a la ciudadanía”, relataron ayer fuentes del Consorcio As Mariñas.

La primera jornada de huelga se cerró ayer con un “seguimiento total” de los trabajadores, que reivindican “un convenio colectivo digno”, ya que, según la CIG, solo entraron en Nostián los encargados de desarrollar los servicios mínimos en la planta.

Fuentes de Albada informaron ayer de que la capacidad de tratamiento en la factoría se ha visto reducida en un 50% con este paro y de que todas las acciones de sabotaje realizadas durante este fin de semana —corte de mangueras eléctricas, de cintas de transporte, destrucción de cuadros eléctricos y algún daño en la valla exterior— ya estaban reparadas ayer por la mañana.

Los trabajadores están en huelga después de retomar las negociaciones con la empresa concesionaria del servicio —tras la intervención municipal de la factoría y de la pandemia— para conseguir un nuevo convenio colectivo que garantice “el mantenimiento de su poder adquisitivo de sus salarios” y que “recupere los derechos que tenían concedidos en el anterior convenio”.

A la jornada inicial de huelga —la del turno de noche del domingo al lunes— le seguirán dos más; la primera, entre las diez de la noche de hoy a las diez de la noche de mañana, 7 de diciembre; y la segunda, la que comenzará a las diez de la noche del jueves, 8 de diciembre, y que se acabará 24 horas después. Los trabajadores ya alertaron de una “huelga dura” ante la situación que están viviendo, toda vez que consideran que Albada “abusa” de la plantilla y de que los usan “de moneda de cambio” con el Concello, que tiene que licitar la gestión de la planta. Es el contrato más cuantioso al que tienen que hacer frente las arcas municipales.

Preguntada por esta situación, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró que los pliegos de condiciones para sacar a concurso la gestión de la planta de Nostián estarán listos antes de que se acabe el mandato.

Rey mostró su “máximo respeto” a las reivindicaciones de los trabajadores, aunque hizo hincapié en que se habían producido aciones “que exceden el derecho a huelga y la reivindicación legítima de los trabajadores” como sabotajes y daños en las instalaciones.

“Se tomarán las medidas pertinentes para que no vuelva a suceder”, relató la alcaldesa, que aseguró que no teme “por el momento” que la huelga en Nostián se haga visible en las calles con acumulación de residuos, ya que la recogida de basuras está “garantizada” y que se han puesto todos los medios de seguridad a disposición de los servicios mínimos para que puedan llegar los camiones a la planta. “Esperamos que no sea excesivo lo que se note en cuanto a tener la basura en la calle”, comentó Rey.