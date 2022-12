“Con otros estilos musicales aprendo realmente más que solo con electrónica”

La música electrónica quema etapas en el Fanzine Fest que desde el lunes se celebra en la ciudad. Mañana es turno para Annie Hall, el nombre artístico robado al personaje de Woody Allen que utiliza en las pistas de baile y en los trabajos de producción la madrileña Ana Artalejo. Su actuación está prevista al aire libre en la plaza de Azcárraga a las seis de la tarde, en una jornada con seis DJs. Annie Hall defiende la formación musical como complemento para crear música electrónica.

Para empezar, diga qué es para usted la música.

Un viaje, entre otras cosas.

¿Cómo se viaja con la música electrónica a una pista de baile?

Yo soy productora y DJ. Como productora mi música no es tanto pista de baile, sino que me dejo llevar por lo que me sale, que es más bien música cinematográfica, ambient. Cuando estoy pinchando tengo que conectar con el público haciendo una selección de algo que crea que le va a transportar a ese viaje, a hacerle mover y tener sensaciones. Lo que suelo pinchar es música de baile, pero también se puede escuchar tranquilamente sentado en casa, porque dentro de la electrónica hay un abanico de estilos muy amplio.

¿Y en casa desconecta para escuchar otros estilos o sigue indagando en ese abanico electrónico?

La verdad es que escucho de todo. Paso del jazz al soul sin dejar la electrónica, por supuesto, voy al hip hop, al indie... Mi tolerancia es abierta, me encanta de todo.

¿Esos otros estilos le sirven para incorporarlos a la electrónica y experimentar?

A la hora de crear música mantienes el oído abierto a otros estilos y mis creaciones como productora suelen ser más variadas. De una tema de jazz puedo sacar una escala y aplicarle sintetizadores. Con otros estilos musicales aprendo más que realmente solo con electrónica. Con pinceladas de esos estilos se pueden hacer creaciones muy chulas.

¿Dónde está la riqueza de la música electrónica?

Diría que en la variedad: puede ser tecno, banda sonora, ambient sin usar ninguna percusión... Lo mágico es que un mismo sintetizador te permite crear muchísimos tipos de sonido. Esto es muy accesible para cualquiera, crear música sin tener siete años de conservatorio de cualquier instrumento.

Ya que habla de formación, ¿cómo se forma un DJ?

En mi caso, yo sí que estudié piano algunos años, y ahora intento aprender guitarra cuando puedo. Aunque seas capaz de crear música electrónica con sintetizadores, tienes que saber de armonía y escalas como cualquier otro músico. Aunque crees de manera intuitiva, necesitas nociones de música. Yo no sabía nada cuando empecé, a medida que fui aprendiendo mis creaciones fueron cada vez más completas.

Su biografía destaca que vivió una etapa en Windsor, frente a Detroit, que le aportó mucha inspiración musical. ¿De la Motown, del hard rock, del tecno?

Estuve seis años y mamé cultura musical de todo tipo. La música que yo hacía antes de ir allí tenía pinceladas de todos esos estilos, pero de manera intrínseca. Al mudarme allí todo aquello me influyó, la ciudad se me metió en la manera de crear música, la manera de vivir la música. Ahora tengo más sonido Detroit que antes.

¿Qué ambiciones tiene como productora?

En Windsor tuve una empresa en la que creaba vinilos para sellos discográficos. Seguí haciendo lo mismo tras ir una etapa a Alemania y profundizar más. Pero por otro lado hago workshops para marcas de sintetizadores y talleres en escuelas enseñando cómo es la producción. Me hace feliz crear tanto como enseñar. He tenido la suerte de tocar la música en distintos formatos.

¿Le queda tocar algo más?

Me queda ser músico de verdad y aprender bien bien piano o guitarra y poder tocar en un grupo de jazz, que es lo que más envidia me da cuando voy a ver bandas que trabajan en conjunto, la sintonía que tienen. Quiero poder combinar la máquina con el instrumento.