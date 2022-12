La elección de A Coruña como sede de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) suscita la protesta de ciudades que también eran candidatas para acogerla, y de gobiernos de sus comunidades autónomas o de dirigentes del PP en las mismas, que consideran política la decisión y la atribuyen a que la ciudad cuenta con una alcaldesa del PSOE. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer estar “encantado” de que la sede de Aesia recale en A Coruña, pero reclamó conocer los requisitos por los que el Gobierno se decantó.

“Me hubiese gustado conocer los parámetros y requisitos en base a los cuales se toman estas decisiones”. Sobre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, Feijóo aseguró que está “enfadado” porque desconoce los criterios. “Si los criterios se publicasen y se pudiesen medir objetivamente pues estaríamos todos mucho más tranquilos”, declaró en Onda Cero. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió a A Coruña como “la mejor” para acoger la sede y consideró que la elección fue “la correcta”, aunque dijo comprender la “desilusión” de otras ciudades e insistió en que se trató de una decisión por criterios técnicos en una “competición que no fue sencilla”.

Sobre el “desacuerdo” de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con esta decisión dijo que es “cosa de cada uno”, aunque aclaró que felicitó a Galicia en público y en privado. Acerca de la acusación del presidente de Murcia, Fernando López Miras, de que se trató de una “decisión política”, señaló que los criterios publicados “acreditan que la elección de A Coruña fue la correcta”.

El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, afirmó que la provincia de Alicante “ha dicho ‘basta’ al silencio, al ninguneo y a la falta de defensa por parte del president de la Generalitat, Ximo Puig, y del PSOE”. Mazón también dijo que Alicante “está harta” de “no ocupar el lugar que justa y merecidamente corresponde a la provincia”.

Puig replicó que las candidaturas de Elche y Alicante para la Agencia Espacial y a la de Inteligencia Artificial eran “absolutamente potentes” pero rechazó entrar en la confrontación: “Siempre hemos apostado por un proceso de descentralización de España y eso lo seguiremos defendiendo presentando las candidaturas que correspondan”.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, defendió que la elección estuvo marcada por la “transparencia” y por “criterios objetivos”, por lo que reclamó “no enfrentar a ciudades contra ciudades”. “Morant recordó que Granada logró “el proyecto de ciencia más importante del país”, el Ifmif-Dones, que supondrá una inversión de 700 millones y la generación de mil empleos.

El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, reclamó sin embargo conocer la puntuación recibida por A Coruña y criticó que la ministra mezcle esa candidatura con el acelerador Ifmif. “Vamos a ambicionarlo todo porque podemos. No me voy a conformar con una o dos cosas si puedo tener ocho” , dijo el alcalde, que estudiará la posible impugnación del proceso.

La Junta de Andalucía pidió a Morant que no use de excusa el Ifmif-Dones de Granada. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, consideró “necesario aclarar si no es una decisión política” y reclamó el expediente completo del proceso “para despejar dudas” y decidir si se recurre la elección.

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, calificó “nuevo mazazo” la decisión de no otorgar a Zaragoza la agencia y dijo que Pedro Sánchez “está dispuesto a manipular todo con fines electoralistas” por haber situado a la Aesia y la agencia espacial en ciudades gobernadas por el PSOE “ubicadas en comunidades donde gobierna el PP”.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, más “comprensión lectora” sobre los requisitos para albergar ambas agencias tras criticar la exclusión de esta comunidad, ya que el gobierno regional no dio prioridad a ninguna ciudad.

Teruel Existe denunció que “no es casual” que las dos agencias se sitúen en ciudades con intereses políticos para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. “Parecen decisiones más propias de otros tiempos”, lamentó esta formación.