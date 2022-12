Inteligencia Artificial: A Coruña ofertó 500 euros para alquileres y el 60% de los intereses para comprar vivienda

“A Coruña ofrece una gran cantidad de compromisos, ayudas y facilidades en el ámbito familiar, de atención sanitaria, vivienda, educativa o cultural que facilita una integración y reagrupación familiar en la localidad”. Esta conclusión se lee en la valoración general del informe que determina que A Coruña es la ciudad seleccionada para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Más abajo en el mismo documento, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado, aparecen los compromisos “adicionales” del Concello referidos a esos ámbitos con el importe de cuantías económicas máximas que serían destinadas a cada unidad familiar. Esta disposición de fondos compromete por tanto al Ayuntamiento, que debería incluir partidas para estos fines en su presupuesto, que aún no tendrá cuando comience 2023.

El informe estatal señala que la ciudad, además de crear una Oficina Municipal de Bienvenida, ofrecerá complementos económicos para la atención sanitaria, la adquisición o alquiler de viviendas, escolarización y el acceso a cursos de gallego para las familias que se tengan que instalar en la ciudad por la puesta en marcha de la Aesia. En el primer apartado, el sanitario, hay ayudas por unidad familiar de hasta 4.800 euros por enfermedad, 2.200 en servicio de odontología, 1.500 de otorrinolaringología y 250 por oftalmología.

El Concello facilitaría un bono para la compra de vivienda de hasta el 60% de los intereses y hasta 500 euros por el alquiler de un piso. En el ámbito educativo, cada familia podrá acceder a aportaciones de hasta 500 euros por hijo para matriculación en escuelas infantiles y becas de estudio de hasta 550 euros para cursar educación Primaria, Secundaria o Universitaria. Los cursos de gallego “a disposición de los interesados” incluyen parejas lingüísticas y tertulias, clubes de lectura, talleres y actividades sobre la cultura gallega.

El Gobierno local se ha comprometido a dar soporte presupuestario a su oferta. El plan económico para 2023 sigue pendiente. Ni ha dado información pública sobre él ni tampoco al grupo con el que ha contado para aprobar sus anteriores propuestas económica, Marea. La semana pasada se aprobó un cambio en las cuentas de 2022, pero el calendario inmediato no permite aprobar unas nuevas antes del próximo 1 de enero. Futuras partidas tendrían cabida en nuevas modificaciones del presupuesto o en uno nuevo que no estaría en vigor hasta entrado 2023. Preguntado por este diario, el Gobierno local no responde si ha hecho una estimación presupuestaria de los nuevos gastos que conlleva la implantación de la Aesia en la ciudad.